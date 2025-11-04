به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی پیش از ظهرسه شنبه در دیدار مسئولان مؤسسه آینده روشن، با اشاره به آیه ۸۲ سوره مائده و دشمنی دیرینه یهود با مؤمنان، اظهار کرد: ریشه بسیاری از دشمنی‌ها علیه اسلام و جبهه حق از تفکر و نظام فکری یهودی سرچشمه می‌گیرد و ضروری است اندیشمندان در تحلیل‌های خود این ریشه را با دقت و جامعیت تبیین کنند.

وی با یادآوری سخنان رهبر معظم انقلاب در مراسم سالروز شهادت امام صادق (ع) افزود: فرج و ظهور منجی، بدون آمادگی و حضور مؤمنانه مردم در صحنه محقق نخواهد شد و صرف وجود حجت الهی، برای برپایی حکومت عدل کافی نیست.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) با بیان اینکه مراقبه و پیروی کامل از ولی‌فقیه مهم‌ترین عامل در رفع موانع ظهور است، تصریح کرد: نباید با توجیه، تضعیف یا برداشت‌های ناصواب، مواضع رهبر انقلاب را کم‌رنگ جلوه داد یا تحریف کرد، چرا که تبعیت از رهبری، محور انسجام و حرکت امت اسلامی است.

آیت الله سعیدی در ادامه سخنان خود بر ضرورت حفظ وحدت جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: گاهی برخی افراد با سوء‌استفاده از آزادی بیان، مطالبی مطرح می‌کنند که موجب شکاف در صفوف مؤمنان می‌شود، در حالی که یکی از وظایف اساسی ما، تقویت همدلی و جذب قلوب مردم به نام و یاد حضرت ولی‌عصر (عج) است.

وی نام مبارک حضرت ولی‌عصر (عج) را زیباترین و مؤثرترین محور برای ایجاد وحدت در جامعه دانست و افزود: باید تمامی فعالیت‌های فرهنگی، همایش‌ها و برنامه‌های دینی با محوریت مهدویت و جذب مردم با سلیقه‌های گوناگون، اما در چارچوب نظام اسلامی انجام شود.

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به نفوذ تاریخی یهود در ساختار قدرت و اقتصاد جهانی تأکید کرد: شناخت دقیق از دشمن و شیوه‌های نفوذ او، لازمه تداوم بیداری امت اسلامی است و این موضوع باید در پژوهش‌های علمی و تولیدات فرهنگی جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.

وی خطاب به مسئولان مؤسسه آینده روشن، خواستار پرداخت جدی‌تر به موضوع مهدویت در برنامه‌های علمی و همایش‌های این مجموعه شد و اظهار کرد: لازم است تبیین اندیشه امامین انقلاب و شناخت دشمنان اهل‌بیت (ع) در اولویت فعالیت‌های فرهنگی قرار گیرد.

آیت الله سعیدی با بیان اینکه پیروی از خط رهبری و پرهیز از اختلاف‌افکنی لازمه حرکت در مسیر ظهور است، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم زمینه‌ساز ظهور باشیم، باید با محبت، منطق و همدلی، مردم را به سوی ولایت الهی جذب کنیم و از هرگونه رفتار تفرقه‌انگیز بپرهیزیم.