فردا در تاريخ

عيد نوروز :



همه ساله در ايران و چندين كشور ديگر نخستين روز بهار طبيعت به عنوان عيد نوروز گرامي داشته مي شود . آرياييان در دوره هاي گذشته آغاز اعتدالين را جشن مي گرفتند و اولى را نوروز و دومى را مهرگان مى‏ناميدند.برخي مي گويند عيد نوروز به دوران جمشيد شاه بازمي گردد. گويند وي پس از سفر به آسمان دين را تجديد و آن روز را « نوروز» ناميد.



ابوريحان بيروني در كتاب آثار الباقيه خود در باره نوروز مي نويسد : « سال نزد فارسيان چهار فصل بود بر حسب اين فصول عيدهايي داشتند كه به علت اهمال در كبيسه ، روز اين عيد ها جابجا مي شد . از جمله اين اعياد يكي روز اول فروردين ماه يعني نوروز بود كه روزي بس بزرگ است و به علت زنده شدن طبيعت گويند آغاز خلقت جهان در آن روز بوده است و همان روز كيومرث شاه گرديده است ... . نوروز بزرگ جشني بس عظيم است وحوادثي بس بزرگ در آن رخ داد و آفرينش جهان پايان يافت ، زردشت با خداوند مناجات كرد ، كيخسرو به آسمان رفت ، نعمت هاي جهان تقسيم شد ... . در آن روز مراعات كردن برخي از رسوم انسان را از بلايا دور مي دارد » .



هر چند در دربار نخستين خلفا به نوروز اعتنايى نمى‏شد، ولى خلفاى بعدى اموى دوباره نوروز را گرامى داشتند و

هداياى نوروز را باب كردند . با ظهور « ابومسلم خراسانى» و روى كار آمدن خلافت عباسى و نفوذ برمكيان و ديگر وزراى ايرانى و تشكيل سلسله‏هاى طاهريان و صفاريان، جشن‏هاى ايران بار ديگر رونق يافت .

از اميرالمؤمنين على عليه‏السلام چنين نقل شده كه فرمودند « اُتى على عليه‏السلام بهدية النيروز فقال عليه‏السلام ما هذا؟ فقالوا يا اميرالمؤمنين اليوم النيروز! فقال عليه‏السلام اصنعوان كل يوم نيروزاً» در روز نوروز هديه‏اى براى اميرالمؤمنين على عليه‏السلام آورده شد. حضرت فرمودند اين هديه چيست؟ آنان پاسخ دادند اميرالمؤمنين امروز نوروز است امام فرمودند: هر روز را براى ما نوروز كنيد.

روى المعلى بن ‏خنيس عن مولانا الصادق(ع) فى يوم النيروز: واذا كان يوم النيروز فاغتسل و البس انظف ثيابك و تطيب باطيب طيبك و تكون صائماذلك اليوم ...

معلى بن‏ خنيس به نقل از امام صادق(ع) در باره نوروز مى‏گويد: هنگام نوروز غسل ‏كن، پاكيزه‏ ترين لباس هايت را بپوش ، به خوشبوترين چيزها خود را خوشبو نما ، و در آن ‏روز روزه باش.

فقها نيز با استناد به روايات ، بر روزه گرفتن در اين روز و همچنين نظافت و پاكيزگي و استعمال بوي خوش تاكيد كرده اند :

شيخ انصارى در كتاب شريف طهارة صفحه 328 مى‏نويسد : " فاذا كان يوم النيروز فاغتسل و البس انظف ثيابك و تطيب باطيب طيبك " . همين كه روز نوروز رسيد پس غسل كن و پاكيزه ‏ترين جامه‏هاى خود را بر تن كن و به بهترين و خوشبوترين بويها خود را خوشبو گردان.





محاصره تاريخي بابل :



در چنين روزي در سال 539 قبل از ميلاد ، كورش كبير محاصره بابل را آغاز كرد . وي توانست پس از يك سلسله مبارزات اين سرزمين را فتح كند . كورش كبير پس از تسلط بر آنجا بابليان را محترم شمرد و قتل و غارت را ممنوع اعلام كرد . وي نسبت به نبونيد با جوانمردي رفتار نمود و فقط او را از سرزمين خود تبعيد نمود .



تغيير نام ايران :



در چنين روزي در سال1313 ه ش نام پارس يا پرشيا ، رسما به ايران تغير يافت . پيشتر نام ايران در مجامع بين المللي به عنوان پرشيا يا پارس خوانده مي شد و هنوز در برخي از كتب قديمه بيگانه مي توان چنين نامي را در مورد ايران يافت . در اين سال دولت وقت، نام ايران را به عنوان « ايران» در جهان مطرح ساخت .



چاپ نخستين اسكناس توسط بانك ملي ايران :



در چنين روزي د ر سال 1310 هجري شمسي حق انحصاري انتشار اسكناس از سوي مجلس وقت به بانك ملي ايران اعطا شد . بانك ملي ايران از اين پس ضمن انجام عمليات بانكي به تنها ناشر اسكناس در ايران نيز مبدل شد. بانك ملي اسكناس هاي خود را در قطعات پنج ، ده ، بيست و يكصد ريالي چاپ مي كرد . همچنين در همين روز در سال1311 هجري شمسي واحد پول ايران از قران به ريال تبديل شد .



در گذشت مرتضي محجوبي :



درچنين روزي در سال 1334 هجري شمسي ، مرتضي محجوبي از برجستگان موسيقي ايران دار فاني را وداع گفت .

مرتضي محجوبي در سال 1279 هجري شمسي به دنيا آمد . او در حوزه نوازند گي پيانو استاد بود . وي نخستين وارد كننده‌ پيانو در موسيقي سنتي معاصر باحفظ چهارچوبهاي اساسي به شمار مي رود . از استادان او مي توان به حسين‌ خان اسماعيل ‌زاده، محمودخان، مفخّم الممالك، حسين ‌خان هنگ ‌آفرين و حاج ‌خان ضرب ‌گير اشاره كرد . وي همچنين در طول عمر پربركت خويش به تربيت استادان بسياري همت گمارد كه از ميان آنها مي توان آذرميدخت ركني، اسماعيل ديبا، زهره ارباب و فخري ملك‌ پور را نام برد . آن استاد فرزانه ، به عنوان نوازنده و آهنگساز در اركسترهاي مختلف، راديو تهران و برنامه گلها همكاري داشت.از آثار وي مي‌توان به تكنوازي ‌هاي پيانو در صفحات گرامافون، همنوازي با نوازندگان و خوانندگان مختلف، ضبط تصانيف متنوع و گوناگون، رنگ‌ها و نيز چهار مضراب‌هاي مختلف اشاره كرد.« تكنوازي شور»، « تكنوازي افشاري» ، « همنوازي‌ با بنان، قوامي و اديب خوانساري» از ديگر كارهاي مرتضي محجوبي به شمار مي‌روند. از معروف ‌ترين ساخته‌هاي او مي‌توان به تصانيف « كاروان»، « نواي ني»، « من بي دل ساقي»، « ديشب كه در خانه ما آمده بودي» و « پيش درآمد دشتي» اشاره كرد.

(منبع : خالقي ، روح الله ، كتاب سرگذشت موسيقي ايران )



تولد يوهان سباستان باخ :



درچنين روزي در سال 1658 ميلادي ، « يوهان سباستيان» باخ موسيقيدان بزرگ آلماني در اين كشور متولد شد . پدر يوهان سباستان باخ از نوازندگان دربار بود . او ده ساله بود كه پدر و مادرش در گذشتند و وي تحت نظر برادر بزرش قرار گرفت . در پانزده سالگي به عشق آموختن نوازندگي ارگ كليسا ، پاي پياده تا هامبورگ كه يكصد و بيست كيلومتر با اقامتگاه او فاصله داشت راه افتاد و به خدمت رانيكون نامي كه استاد ارگ كليساي سنت كاترين هامبورگ بود رسيد . به زودي در سال 1703 ارگ نواز آرنشتاد و سپس در سال 1707 ارگ نواز مولهاوزن شد و به سال 1708 در وايمار به ارگ نوازي در بار برگزيده شد . در سال 1714 رهبر اركستر شد و به سال 1717 رهبري اركستر كوئن را به عهده گرفت . از سال 1723 تا آخر عمرنيز در لايپزيك رهبري آواز و كانتوري و ارگ نوازي كليساي سن توماس را به عهده داشت . باخ بيشتر عمر خود را در كليسا گذراند و آثارش بيشتر جنبه مذهبي دارند و در زمان خويش از آن همه آثار ارزنده چند تايي به چاپ نرسيد . آثار مشهور او عبارتند از : فانتزي كرومتيك و فوگ ، كنسرتو ايتالين ، وارياسيون هاي كلدبرگ ، هديه موسيقي ، هنر فوگ ، كنسرتوهاي براندنبورگ ، توكاتا و فوگ در رمينور ، و.... وي در سال 1750 ميلادي در گذشت .

( منبع : نژد ، محمد ، جهان دانش ، فرهنگ دانستنيها ، ج 2 )



افتتاح برج ايفل :



در چنين روزي در سال 1889 ميلادي براي نخستين بار برج بزرگ ايفل در فرانسه افتتاح شد . برج ايفل در سال 1889 ميلادي وبه مناسبت يكصدمين سالگرد انقلاب فرانسه توسط "گوستاوا يفل"طراحي وساخته شد. اين برج كه هم اكنون نماد كشور فرانسه محسوب مي شود از سال 1983 ميلادي مورد توجه همگان قرار گرفت . در سال بيش از شش ميليون نفربراي ديدن مناطق مختلف پاريس بر فراز اين برج مي روند .



رو زجهاني مبارزه با تبعيض نژادي :



همه ساله چنين روزي به عنوان رو زجهاني مبارزه با تبعيض نژادي از سوي سازمان ملل متحد نامگذاري شده است . همچنين از اين روز، هفته همبستگي با ملت هاي در حال مبارزه عليه نژاد پرستي و تبعيض نژادي آغاز مي گردد. آپارتايد و راسيسم امروزه به عنوان دو واژه متداول در فرهنگ علوم سياسي مورد استفاده قرار مي گيرد . نژاد پرستي امروزه به حالتي اطلاق مي گردد كه طي آن يك گروه خود را به لحاظ نژاد ، زبان ، و يا رنگ پوست بر ساير اقوام برتر بدانند . سياست آپارتايد اگر به كنه معنا مورد بررسي قرار گيرد، به اندازه دوران بشريت عمر دارد چرا كه از دير باز سياهان تنها به دليل تيره بودن رنگ پوستشان برده سفيد پوستان بوده اند . دين اسلام از همان ابتدا با اين شيوه مبارزه كرد و متقي ترين مردم نزد پروردگار را گرامي ترين آنان مي دانست . بلال حبشي در صدر اسلام مويد اين مطلب است . اما سياست آپارتايد به معناي جديد آن از سال 1947 ميلادي از سوي حزب ناسيوناليست آفريقاي جنوبي آغاز شد . برتري نژادي از سوي هيتلر هم موجبات دو جنگ جهاني را فراهم آورد . امروزه مساله نژاد پرستي به عنوان رايج ترين بحث در ميان اقوام اروپايي و آمريكايي مطرح است . نظام آپارتايد به مفهوم جداسازي سياه پوستان از سفيد پوستان در آفريقاي جنوبي ، سرانجام پس از سالها مبارزه در هفدهم ژوئن 1991 ميلادي از سوي پارلمان آفريقاي جنوبي لغو شد .



روز جهاني زمين :



همه ساله چنين روزي به عنوان روز زمين در سراسر جهان گرامي داشته مي شود . روز ابتداي بهار به عنوان روز زنده شدن زمين از خواب زمستاني و روز بهار طبيعت از سوي كشور هاي مختلف مورد احترام قرار دارد.



تولد هنريك ايبسن :



در چنين روزي در سال 1828 ميلادي هنريك ايبسن نويسنده ، نمايشنامه نويس و شاعر مشهور نروژي به دنيا آمد . وي به دليل خلق آثار خلاقه درجه دكتراي افتخاري را از دانشگاه اوپ سالا دريافت نمود . او همچنين در دوان هنري خود جوايز ادبي بسياري در يافت كرد . « دشمن مردم» و « خانه عروسك » عناوين مهمترين آثار اويند . وي به سال 1906 ميلادي در نروژ ديده از جهان فروبست . هنوز نيز آثار او مورد اقتباس فيلمسازان و توليدكنندگان آثار تلويزيوني قرار مي گيرد .



تولد اوژن هريگل :



در چنين روزي در سال 1885 ميلادي اوژن هريگل فيلسوف آلماني ديده به جهان گشود . وي يكي از نخستين استادان فلسفه ذن در اروپا به شمار مي رود .



تولد برنارد آلواس زيمرمان :



در چنين روزي در سال 1918 ميلادي زيمرمان آهنگساز بر جسته آلماني متولد شد . " سربازان " عنوان مهمترين اثر وي نام دارد.



در گذشت كارل تئودور دراير :



در چنين روزي در سال 1968 ميلادي كارل تئودور دراير از برجسته ترين كارگردانان جهان ديده از جهان فروبست . وي اصالتا دانماركي بود . در بحث سينماي ديني نام دراير در صدر فيلمسازان قرار مي گيرد . « مصائب ژاندراك » به عنوان شاهكار وي هنوز نيز يكي از بر جسته ترين فيلم هاي تاريخ سينماست .



عليه پروتستان ها :



در چنين روزي در سال 1627 ميلادي دو كشور فرانسه و اسپانيا يا يكديگر قرار دادي را امضا كردند كه بر اساس آن مي توانستند عليه پروتستان ها اقداماتي را انجام دهند . البته پيشتر در سال 1525 ميلادي پارلمان فرانسه در همين روز قانون تعقيب پروتستان ها را از تصويب نمايندگان گذراند .



تاسيس كمپاني هند شرقي آلماني :



در چنين روزي در سال 1602 ميلادي كمپاني هند شرقي مربوط آلمان ( دوچ ) تاسيس شد .



پيشروي ارتش فرانسه :



ارتش فرانسه ارتش عثماني را در منطقه هلي پليس شكست داد و به سمت قاهره پيش روي كرد .



حمله آلمان به مالت :



در چنين روزي در سال آلمان به كشور مالت حمله ور شد .



پرن محكوم به زندان :



در چنين روزي در سال 1981 ميلادي رييس جمهور سابق آرژانتين ايزابل پرن به هشت سال حبس محكوم شد .





مداخله ديوان :



در چنين روزي در سال 1980 ميلادي ايالات متحده آمريكا پرونده گروگانگيري جاسوسان آمريكايي در ايران ( ماجراي سيزدهم آبان ) را به ديوان بين المللي لاهه ارجاع كرد .

