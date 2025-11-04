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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

کشف پرونده کلاهبرداری از اطلاعات بانکی در خراسان جنوبی

کشف پرونده کلاهبرداری از اطلاعات بانکی در خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از کشف پرونده‌ای خبر داد که در آن، یک شهروند بر اثر افشای اطلاعات بانکی، متحمل خسارت مالی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الوانی ظهر سه‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از کشف پرونده‌ای خبر داد که در آن، یک شهروند بر اثر افشای اطلاعات بانکی، متحمل خسارت مالی شد خبر داد و افزود: متضرر در شکایتی به پلیس فتا اعلام کرده بود که فردی با معرفی خود به عنوان کارمند دولت، با تماس تلفنی و به بهانه‌های مختلف، اطلاعات کارت‌های بانکی و کدهای تراکنش او را دریافت کرده و متعاقباً مبلغ دو میلیارد ریال از حساب وی برداشت شده است.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی افزود: بلافاصله با تشکیل پرونده و انجام هماهنگی‌های قضائی، با تلاش کارشناسان، مبلغ مذکور به حساب شاکی برگشت داده شد.

سرهنگ الوانی با هشدار به شهروندان تأکید کرد: از اعتماد به افراد ناشناس در فضای مجازی خودداری کرده و تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساس بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.

وی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری گزارش دهند.

کد مطلب 6645145

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