کشف پرونده کلاهبرداری از اطلاعات بانکی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الوانی ظهر سهشنبه در گفت و گو با رسانهها از کشف پروندهای خبر داد که در آن، یک شهروند بر اثر افشای اطلاعات بانکی، متحمل خسارت مالی شد خبر داد و افزود: متضرر در شکایتی به پلیس فتا اعلام کرده بود که فردی با معرفی خود به عنوان کارمند دولت، با تماس تلفنی و به بهانههای مختلف، اطلاعات کارتهای بانکی و کدهای تراکنش او را دریافت کرده و متعاقباً مبلغ دو میلیارد ریال از حساب وی برداشت شده است.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی افزود: بلافاصله با تشکیل پرونده و انجام هماهنگیهای قضائی، با تلاش کارشناسان، مبلغ مذکور به حساب شاکی برگشت داده شد.
سرهنگ الوانی با هشدار به شهروندان تأکید کرد: از اعتماد به افراد ناشناس در فضای مجازی خودداری کرده و تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساس بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.
وی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری گزارش دهند.
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