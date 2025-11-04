به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، رویداد «دی‌بلاک ۲۰۲۵» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های تخصصی در حوزه بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتال با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، راهبردهای تجارت مالی ملل و ماهنامه رمزدارایی‌ها؛ پژوهش‌نامه بلاک‌چین در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

این همایش که نخستین رویداد جامع و بین‌المللی ایران در این عرصه به شمار می‌رود، روزهای ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و بستری گسترده برای تعامل، آموزش و همکاری میان فعالان، پژوهشگران، سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان این حوزه فراهم می‌کند.

هدف اصلی از برگزاری دوباره «دی‌بلاک ۲۰۲۵»، تقویت ارتباطات حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های تازه برای توسعه زیست‌بوم بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتال در کشور است. این رویداد نه تنها به معرفی آخرین دستاوردها و نوآوری‌های داخلی و بین‌المللی می‌پردازد، بلکه به‌عنوان نقطه تلاقی اندیشه‌ها و تجارب ارزشمند متخصصان نیز عمل خواهد کرد. از این منظر، «دی‌بلاک ۲۰۲۵» می‌تواند مرجعی معتبر برای شکل‌گیری همکاری‌های فناورانه و اقتصادی در سطح ملی و جهانی محسوب شود.

برنامه‌های این همایش شامل نشست‌های تخصصی، پنل‌های علمی، کارگاه‌های آموزشی و ارائه‌های متنوع در حوزه‌های مختلف بلاک‌چین، قراردادهای هوشمند، رمزارزها، فناوری‌های مالی (فین‌تک) و مدل‌های نوین سرمایه‌گذاری خواهد بود. افزون بر این، فرصت‌های ویژه‌ای برای شبکه‌سازی میان شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است تا زمینه همکاری‌های آینده در پروژه‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری مشترک فراهم شود.

یکی دیگر از جنبه‌های برجسته «دی‌بلاک ۲۰۲۵»، توجه به نقش آموزش و ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی در زمینه فناوری‌های نوین است. حضور استادان، پژوهشگران برجسته و کارآفرینان موفق در این رویداد، امکان انتقال تجربه و ارائه راهکارهای عملی برای توسعه پایدار اکوسیستم دیجیتال کشور را فراهم می‌آورد. همچنین، نمایشگاه جانبی این رویداد به معرفی محصولات، خدمات و راهکارهای نوآورانه شرکت‌های فعال در حوزه بلاک‌چین اختصاص خواهد داشت.

برگزاری این رویداد نشان‌دهنده عزم جدی جامعه فناوری کشور برای پیشبرد صنعت بلاک‌چین و دارایی‌های دیجیتال و همگام شدن با روندهای جهانی است. «دی‌بلاک ۲۰۲۵» نه‌تنها یک همایش علمی و تخصصی، بلکه فرصتی کم‌نظیر برای ایجاد هم‌افزایی میان فعالان، شکل‌گیری همکاری‌های بین‌المللی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه فناوری‌های نوین محسوب می‌شود.