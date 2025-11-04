معرفی ۳۰ ترجمه شاخص قرآن کریم در نمایشگاه قرآن امسال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام حمید رضا ارباب سلیمانی رئیس مرکز عالی قرآن و عترت در نخستین جلسه شورای تخصصی ترجمه قرآن کریم و متون دینی در دولت چهاردهم که با حضور، جمعی از مترجمان، صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه برگزار شد، بر اهمیت ترجمه قرآن کریم و متون دینی به عنوان پل ارتباطی اولیه میان مردم و مفاهیم دینی تأکید کرد.

معاون قرآنی وزیر خواستار دقت بالا در ارزیابی آثار و صدور مجوزها شدند و با اشاره به برخی دیدگاه‌های افراطی و تفریطی در حوزه ترجمه، بر ضرورت تلاش هدفمند برای انتقال مفاهیم بلند قرآنی به زبان‌های مورد نیاز تأکید کردند.

رییس مرکز عالی قرآن و عترت افزود: امید است در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ۳۰ ترجمه شاخص برای ارائه در این نمایشگاه معرفی شود تا در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد.

در ادامه دکتر کریم دولتی نائب رییس و دبیر شورای ترجمه گفت: شورای تخصصی ترجمه قرآن کریم و متون دینی دارای کارگروه‌های تخصصی متعددی است که با حضور صاحب‌نظران هر حوزه، به بررسی دقیق و تخصصی آثار می‌پردازد.

دبیر شورای ترجمه با اشاره به فرایند انتخاب اعضای شورای تخصصی گفت: با توجه به تخصص و سوابق و آثار موجود، از بهترین متخصصان که امکان حضور در جلسات شورا و تصمیم گیری درباره موضوعات مورد بحث را داشتند به عنوان عضو شورای تخصصی، دعوت به عمل آمد.

در ادامه، احکام اعضای شورای تخصصی ترجمه توسط معاون وزیر اعطا شد.

در متن حکم چنین آمده است: بی‌شک، ترجمه قرآن کریم و متون اصلی دینی را باید یکی از مهمترین و برجسته‌ترین امور فرهنگی در حوزه معارف الهی دانست که می‌تواند برای عموم علاقه‌مندان، راهی را به سوی رشد و تعالی بگشاید. در ادامه بر رسالت بررسی تخصصی و دقیق این شورا در صدور مجوز نشر، حمایت از آثار برگزیده و سفارش محصولات جدید مورد تاکید قرار گرفته است.

گفتنی است در نخستین جلسه شورای تخصصی ترجمه قرآن کریم و متون دینی که با حضور جناب آقای استاد ولی و آقایان، دکتر مستفید، دکتر شیروانی، دکتر رضایی اصفهانی، استاد مسعود انصاری، استادعلیقلی، دکتر خواجه پیری، دکتر توکلی، دکتر قربانی و دکتر دولتی و سرکار خانم دکتر هادیان بصورت حضوری و وبیناری برگزار شد، پیشنهادات مربوط به تکمیل آیین‌نامه ارزیابی آثار، تعیین تکلیف ترجمه‌ای منسوب به سعدی و بررسی ترجمه‌های فاقد صلاحیت علمی از جمله موارد مطرح‌شده در جلسه بودند که پس از تبادل نظر، جمع‌بندی نهایی صورت گرفت.