جشنواره قرآن وعترت دانشجویان سراسر در دانشگاه زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه زنجان، دکتر سید محسن نجفیان با اشار به برگزاری سی و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور از ۱۶ الی ۱۸ شهریور در دانشگاه زنجان ، افزود: دانشگاه زنجان برای برگزاری این مسابقات آمادگی کامل خبر دارد.

رئیس دانشگاه زنجان افزود: این جشنواره از ۱۶ شهریور با پذیرش دانشجویان شرکت کننده از دانشگاه های سراسر کشور آغاز می شود وقبل از ظهر ۱۸ شهریور با حضور مسئولین کشوری و استانی طی مراسمی ضمن تقدیر از برگزیدگان مسابقات به پایان خواهد رسید، همچنین در حاشیه این جشنواره نشست تخصصی کارشناسان دینی و مذهبی دانشگاه‌های سراسر کشور نیز برگزار می شود.

نجفیان ادامه داد: در این دوره از جشنواره قریب به ۴۵۰ دانشجو از دانشگاه های سراسر کشور در رشته های حفظ ۵، ۱۰، ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم، قرائت تحلیل و تحقیق و نیز اذان، دعا و مناجات، مفاهیم نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، حفظ موضوعی قرآن، آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن و سایر موارد در ۵ سالن مجزا بصورت همزمان با یکدیگر به رقابت می پردازند.

رئیس شورای سیاست گذاری سی‌ و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه‌های کشور گفت: پژوهش یکی دیگر از بخش های این جشنواره است که شرکت کنندگان در این بخش در زمینه تلخیص کتاب و مقاله‌نویسی رقابت می کنند؛ همچنین بخش آثار ادبی هم شامل شعر، داستان، فیلم‌نامه نویسی و آثار هنری از جمله خوشنویسی، عکاسی، معرق، منبت، طراحی پوستر و نیز فناوری‌های تولید نرم‌افزار و وبلاگ‌نویسی از دیگر بخش های این جشنواره می باشد.

نجفیان افزود: در این جشنواره، نشست تخصصی کارشناسان دینی و مذهبی دانشگاه‌های سراسر کشور با حضور۸۰ کارشناس دینی در قالب کارگاه تخصصی یک روزه در سالن کاوه دانشکده مهندسی برگزار می شود.

به گفته دکتر نجفیان، دکتر فقهی زاده معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم تحقیقات و فناوری، دکتر قره شیخلو ریاست سازمان دارالقران کشور، آیت اله خاتمی امام جمعه، مهندس درویش امیری استاندار و تنی چند از مسئولین بلند پایه استان، میهمانان ویژه این جشنواره در روز یکشنبه ۱۸ شهریورماه خواهند بود.