به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره فیلم‌های تبلیغاتی گردشگری کیش از همه فیلم‌سازان، شرکت‌های تبلیغاتی، برندهای تجاری و سازمان‌های فعال در حوزه گردشگری از سراسر ایران دعوت کرد آثار تولید شده خود را شامل تولیدات با محتوای تبلیغاتی و گردشگری تمام شهرهای کشور در ۵ بخش اصلی اکه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تولید شده است برای شرکت در جشنواره ارسال کنند.

بخش‌های جشنواره شامل:

۱. فیلم‌های تبلیغاتی (تا ۳ دقیقه):

- فیلم‌های خلاقانه در معرفی جاذبه‌های گردشگری، مقاصد سفر، خدمات گردشگری، اقامتگاه‌ها و...

۲. فیلم‌های مستند گردشگری:

- آثار مستند یا داستانی با موضوع سفر، گردشگری، تاریخچه یا تجربه مقصدهای گردشگری.

3. فیلم‌های روابط عمومی :

- فیلم‌های سازمانی (شرکتی)، مسئولیت اجتماعی.

4 . بخش روایت کیش ویژه آثار ویدئویی با موضوع بهترین تبلیغ گردشگر.

5 . Craft ( عوامل تولید فیلم )

شاخص‌های انتخاب آثار:

- کیفیت در تولید (تصویر، صدا، تدوین)

- ایده و اجرای خلاقانه

ضوابط فنی آثار:

با کیفیت حداقل Full HD 1920x1080

- زبان: فارسی یا گویش محلی (زیرنویس فارسی برای آثار با گویش محلی الزامی است)

- آثار باید از نظر حقوقی مجاز به نمایش باشند (ارائه دهنده مسئول مدعیان مالکیت مادی و معنوی اثر است)

- همه آثار ارسالی فاقد لوگو، تیتراژ و اسامی عوامل سازنده باشد.

هر ارسال کننده در هر بخش تنها مجاز به ارسال پنج اثر بوده و می‌تواند از طریق فرم ثبت نام جداگانه برای هر اثر در وبسایت جشنواره به نشانی www.kishtaff.com آثار خود را بارگذاری و ارسال کند .

همچنین فریبا کوثری و نرگس محمدی، محمود کلاری، محمد رضا شریفی نیا، مهرداد اسکویی، پژمان فخاریان، آرش معیریان، بابک معدن دار و شهرام احمدی اعضای هیئت داوران جشنواره هستند.

مهلت ارسال آثار تا دهم آذر ۱۴۰۴ خواهد بود اما زمان اعلام آثار پذیرفته‌شده از ۱۰ تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ است. زمان و مکان برگزاری جشنواره نیز از ۲۴ تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن همایش‌های بین المللی جزیره کیش اعلام شده است.

این جشنواره در بخش‌های رقابتی به اثر برگزیده اول تندیس طلایی جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۳۰۰ میلیون تومانی به اثر دوم تندیس نقره‌ای، دیپلم افتخار و سفر گردشگری ۱۰ روزه رایگان به اثر سوم تندیس برنزی، دیپلم افتخار و سفر گردشگری یک هقته ای رایگان جایزه خواهد داد.

همچنین از طرف دبیرخانه جشنواره به بهترین کارگردانی، بهترین تصویربرداری، بهترین تدوین و فن آوری، بهترین مدیر خلاقیت، بهترین مدیر هنری تندیس طلایی اهدا خواهد شد.

جشنواره به بهترین فیلم از نگاه هیئت داوران و فیلم منتخب مردم نیز تندیس طلایی اهدا خواهد کرد.

جشنواره در نظر دارد برای اولین بار، به شجاع‌ترین و خلاق‌ترین سفارش دهنده تولید فیلم‌های تبلیغاتی گردشگری و همچنین به خلاق‌ترین حامی مالی تولید فیلم‌های تبلیغاتی گردشگری تندیس زرین جشنواره را اهدا کند.