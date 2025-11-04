دریادار بمانی: دفاع مقدس تجربه راهبردی در شجاعت ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار فرامرز بمانی شامگاه سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه هیئت معارف جنگ در دانشگاه دریایی حضرت امام (ره) نوشهر، با اشاره به اهمیت دوران دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس مدرسه‌ای برای انسان‌سازی بود و رزمندگان ما همانند اصحاب صدر اسلام با فداکاری و ایستادگی، قله‌های انسانیت و معرفت را به جهان معرفی کردند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی و به ویژه شهید علی صیاد شیرازی، بنیانگذار هیئت معارف جنگ، افزود: راهی که رزمندگان و پیشکسوتان ما انتخاب کردند، همان راهی است که خداوند خواسته و حتماً یار و یاور این عزیزان خواهد بود.

جانشین نیروی دریایی با تاکید بر نقش رهبری‌های حکیمانه بنیانگذار انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: روحیه صدر اسلام در دوران دفاع مقدس نیز این روحیه عشق و ایثار جاری بود و نشان‌دهنده عظمت و فداکاری رزمندگان ایرانی است.

وی ادامه داد: ما امروز از نعمت وجود پیشکسوتان دفاع مقدس بهره‌مند هستیم و لازم است روایت‌های حقیقی این دوران، توسط کسانی که در صحنه‌های نبرد حضور داشتند، بیان شود تا حقیقت دفاع مقدس برای نسل‌های آینده آشکار گردد.

امیر فرامرز بمانی همچنین از همراهی فرماندهان و روحانیون حاضر در مراسم، تقدیر کرد و خطاب به دانشجویان گفت: این محفل، فرصتی است برای آشنایی با درس‌های بزرگ دفاع مقدس و الگوبرداری از راه شهدا در زندگی امروز ما.

جانشین نیروی دریایی با تاکید بر ثبات و پایمردی نیروهای دریایی، تصریح کرد: نیروهای دریایی تا آخرین قطره خون در راه اعتلای امنیت و اقتدار ایران اسلامی ایستاده‌اند.