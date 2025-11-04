به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه در جریان سفر یک‌روزه ملی‌پوشان دوومیدانی کشورمان به مشهد مقدس و تشرف به بارگاه منور امام رضا (ع)، اعضای تیم ملی در نشستی صمیمی با امیر زارعی سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، رضا امین‌زاده مدیرعامل مؤسسه تربیت‌بدنی آستان قدس رضوی و رئیس هیئت دوومیدانی استان، و هاشم صیامی نایب‌رئیس فدراسیون دوومیدانی دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار، رضا امین‌زاده، مدیرعامل مؤسسه تربیت‌بدنی آستان قدس رضوی با اشاره به فضای معنوی مشهد و نقش آن در آرامش روانی و تمرکز ورزشکاران پیش از اعزام، گفت: در مشهد زیرساخت‌های ارزشمندی برای میزبانی از تیم‌های ملی وجود دارد و حضور در جوار بارگاه رضوی می‌تواند تأثیر عمیقی بر انگیزه و آرامش قهرمانان کشور بگذارد. تعامل سازنده هیأت دوومیدانی خراسان رضوی با مجموعه آستان قدس رضوی نیز ظرفیت مهمی است که می‌تواند در آماده‌سازی تیم‌های ملی و برگزاری اردوها نقش مؤثری ایفا کند.

همچنین هاشم صیامی، نایب‌رئیس فدراسیون دوومیدانی نیز ضمن قدردانی از فعالیت‌های هیئت استان اظهار کرد: خراسان رضوی یکی از استان‌های شاخص در توسعه دوومیدانی کشور است و ظرفیت بالایی در بخش استعدادهای جوان، امکانات سخت‌افزاری و نیروی انسانی متخصص دارد. انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، این استان بیش از گذشته در مسیر قهرمان‌پروری و میزبانی اردوهای ملی فعال باشد.

در ادامه، امیر زارعی، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت حضور ملی‌پوشان در مشهد مقدس و تأثیر این فضا بر آمادگی روحی آن‌ها، گفت: مشهد مقدس به‌عنوان پایتخت معنوی ایران، نه‌تنها مأمن آرامش روحی ورزشکاران کشور است، بلکه با دارا بودن زیرساخت‌های کامل ورزشی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی میزبانی اردوهای ملی را دارد. مجموعه اداره‌کل ورزش و جوانان استان در کنار آستان قدس رضوی، آماده هرگونه همکاری برای میزبانی تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف از جمله دوومیدانی است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود: امروز در خراسان رضوی مجموعه‌ای از ظرفیت‌های بی‌نظیر اعم از اماکن تخصصی، سالن‌ها، پیست‌ها و مجموعه‌های اقامتی در اختیار داریم که می‌تواند بستر توسعه ورزش قهرمانی را فراهم کند. بدون شک با هم‌افزایی دستگاه‌های استانی و ملی، این استان می‌تواند الگویی موفق در زمینه میزبانی اردوها و برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی باشد.

وی با تقدیر از مجموعه آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: آستان قدس رضوی در سال‌های اخیر با نگاه علمی و مسئولانه، سهم مهمی در پشتیبانی از ورزش استان داشته و خدمات قابل توجهی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از هیئت ها ارائه کرده است. نقش این مجموعه در کنار فدراسیون‌ها و هیأت‌های فعال، نقشی کلیدی در رشد پایدار ورزش به‌ویژه در رشته دوومیدانی است.

زارعی با آرزوی موفقیت برای تیم ملی دوومیدانی کشورمان در رقابت‌های پیش‌رو تأکید کرد: حضور ملی‌پوشان در مشهد و بهره‌مندی از فضای معنوی حرم مطهر رضوی، نویدبخش روزهای درخشان‌تری برای ورزش کشور است و امیدوارم با تلاش، ایمان و روحیه مضاعف، شاهد افتخارات بزرگ‌تری از سوی این قهرمانان باشیم.