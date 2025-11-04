به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان شاهرخی اظهار کرد: تاکنون ۱۳۸ بیمار مثبت در استان شناسایی شده است و با توجه به شاخص‌های اپیدمیولوژیک، از هر بیمار ممکن است بین دو تا پانزده بیمار جدید ایجاد شود و حدود ۷۵ درصد مبتلایان بدون علامت هستند.

وی با بیان اینکه نوع ۲ ویروس تب دنگی در استان شناسایی شده است، هشدار داد: در صورت ورود نوع ۱ ویروس، احتمال افزایش موارد ابتلا و مرگ‌ومیر وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تاکید کرد: هر بیمار دارای علائم باید مشکوک تلقی شود و آزمایش‌های لازم برای اطمینان انجام گیرد.

وی افزود: با آغاز بارندگی‌ها احتمال افزایش کانون‌های تکثیر پشه وجود دارد، اما در صورتی که طی ۷۲ ساعت آب‌های راکد جمع‌آوری شوند، از طغیان بیماری جلوگیری می‌شود. همدلی و هماهنگی همه دستگاه‌ها می‌تواند ما را در کنترل این بیماری یاری کند.