محقق شدن ۵۳ درصد تعهد اشتغال کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل مهرجو عصر سه شنبه در جلسه تسهیلات جزء ۷ در گزارشی مفصل به تشریح دستاوردها و اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای دستورالعمل اقتصادی تبصره جزء ۷ با محوریت اشتغال زنان پرداخت.

وی در ابتدا با اشاره به هدفگذاری این دستورالعمل، اظهار کرد: تدوین این دستورالعمل با هدف اصلی حمایت از توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار برای زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و نیازمند صورت پذیرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با ارائه آماری از عملکرد سال گذشته در این حوزه پرداخت و بیان کرد: سال گذشته، مبلغی بالغ بر یک هزار ۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات برای این امر مهم در نظر گرفته شد که خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات فشرده که از ماهی یک بار به هفته‌ای یک بار افزایش یافت، روند جذب این تسهیلات شتاب چشمگیری گرفت.

وی با بیان اینکه نرخ جذب این تسهیلات در ابتدا زیر ۱۵ درصد بود، اظهار کرد: پس از این پیگیری‌ها، موفق شدیم رتبه استان را در جذب تسهیلات به زیر ۲۰ درصد بهبود بخشیده و در نهایت در زمره سه استان برتر کشور قرار گیریم.

مهرجو در توضیح جزئیات مالی تأکید کرد: از کل اعتبار مذکور، حدود یک هزار میلیارد تومان به متقاضیان واجد شرایط معرفی شد و در نهایت مبلغی بالغ بر ۷۶۰ میلیارد تومان به طور مؤثر جذب شد. این امر نشان‌دهنده جذب نزدیک به ۸۰ درصدی از اعتباراتی است که امکان پرداخت آن فراهم بود.

وی در تحلیل علل جذب نشدن بخشی از تسهیلات، یادآور شد: مبلغی حدود ۲۶۶ میلیارد تومان از سوی بانک رسالت پرداخت نشد. متأسفانه این بانک در استان و سایر مناطق نیز این تسهیلات را تخصیص نداد که این امر مهمترین دلیل عدم جذب کامل اعتبارات بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در پایان با اشاره به ضرورت تداوم این روند، ابراز کرد: «برای تداوم و بهبود این موفقیت، استمرار جلسات پیگیری و بهره‌گیری از سامانه بسته اشتغال برای شفافیت، سرعت و دقت بیشتر در معرفی و پشتیبانی از طرح‌های اشتغالزایی امری ضروری است.

وی ادامه داد: تعهد اشتغال سال گذشته استان ۷ هزار و ۵۳۴ نفر بود که ۹ هزار و ۱۰۶ فرصت شغلی محقق شد و ۱۲۱ درصد تعهد اشتغال سال گذشته محقق شد.

مهرجو تصریح کرد: تعهد اشتغال امسال استان ۶ هزار و ۸۵۲ نفر است که تاکنون ۳ هزار و ۶۰۵ فرصت شغلی معادل ۵۳ درصد اشتغال مدنظر محقق شده است.

وی بیان کرد: دستگاه‌هایی که تا پایان سال اعتبارات اختصاص یافته را جذب نکنند به صورت شناور در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار داده می‌شود.