به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مهرجو شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی ابعاد اجرایی طرح «روستاپ» با حضور مسئولان و اساتید دانشگاهی، اظهار کرد: در حوزه مشاغل خرد و خانگی، سامانه‌های مشخصی با بیش از ۵۴۰ رسته شغلی تعریف شده است و در اجرای طرح‌های جدیدی مانند «روستاپ» باید پیش از هر اقدامی، سازوکار شناسایی و معیارهای ورود افراد واجد شرایط به‌طور دقیق مشخص شود.

وی افزود: طرح «روستاپ» با همکاری قرارگاه امام رضا (ع) و دانشگاه آزاد اسلامی دنبال می‌شود و برای اثربخشی آن، لازم است جامعه هدف، شیوه شناسایی متقاضیان و فرآیند ثبت‌نام و پالایش افراد به‌صورت شفاف تعریف شود.

ضرورت شفاف‌سازی جامعه هدف طرح روستاپ

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سهمیه‌های پیش‌بینی‌شده برای شهرستان‌ها، تصریح کرد: باید مشخص شود سهمیه‌هایی مانند سهمیه هزار نفری شهرستان‌ها دقیقاً شامل چه گروه‌هایی می‌شود و آیا گروه‌هایی مانند زنان سرپرست خانوار یا افراد دارای شرایط خاص در اولویت قرار دارند یا خیر.

مهرجو ادامه داد: همچنین باید مشخص شود شناسایی افراد واجد شرایط از طریق نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، آموزش فنی و حرفه‌ای یا سازوکارهای تسهیلگری انجام می‌شود تا فرآیند شناسایی متقاضیان از ابتدا ضابطه‌مند باشد.

تداخل تسهیلات؛ چالش پیش روی اجرای طرح

وی یکی از مسائل مهم در اجرای طرح‌های اشتغال را دریافت تسهیلات تکراری و ارتباط سامانه‌های مختلف عنوان کرد و گفت: سامانه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مراجع هویتی و سامانه رصد اشتغال متصل هستند و در صورت نبود تفکیک دقیق، امکان ثبت مجدد تسهیلات برای برخی متقاضیان وجود نخواهد داشت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد افزود: باید از ابتدا مشخص شود افرادی که پیش از این از تسهیلات تکلیفی و سایر منابع اشتغال استفاده کرده‌اند، امکان ورود به چرخه جدید طرح «روستاپ» را دارند یا خیر تا در ادامه اجرای طرح با قفل‌شدگی سامانه‌ای و تداخل تسهیلات مواجه نشویم.

ظرفیت‌های بومی در مسیر اجرای روستاپ فعال شود

مهرجو با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های بومی شهرستان‌ها، اظهار کرد: شهرستان‌هایی مانند دنا و بویراحمد در حوزه‌هایی از جمله صنایع‌دستی، پرورش طیور بومی، خیاطی و تولیدات خانگی ظرفیت مناسبی دارند و این ظرفیت‌ها باید در تعیین رسته‌های اولویت‌دار مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: لازم است زمان‌بندی و نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی از طریق سامانه‌هایی مانند «مشکات» مشخص شود و درباره اعتبار و ارزش قانونی مجوزهای صادرشده برای آغاز فعالیت اقتصادی نیز شفاف‌سازی صورت گیرد.

روستاپ نیازمند خط اعتباری مستقل است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به منابع مالی طرح‌های اشتغال، بیان کرد: در حال حاضر منابع تبصره‌ای اشتغال، شامل جزء یک و دو، میان نهادهای حمایتی و دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد برکت، بنیاد کرامت آستان قدس، بسیج سازندگی و سایر دستگاه‌ها توزیع می‌شود.

مهرجو پیشنهاد کرد: برای افزایش اثربخشی طرح‌های نوآورانه‌ای مانند «روستاپ»، یک خط اعتباری مستقل و مشخص برای آن در نظر گرفته شود یا این طرح در قالب ردیف‌های ملی دستگاه‌های تسهیلگر قرار گیرد تا تأمین منابع مالی و پرداخت تسهیلات با وقفه مواجه نشود.

وی در پایان اضافه کرد: رفع ابهامات اجرایی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی و دانشگاه آزاد اسلامی و استمرار برنامه‌ها در سال‌های آینده می‌تواند زمینه را برای توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و کم‌برخوردار استان فراهم کند.