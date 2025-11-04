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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۵۹

تحریم‌های جدید آمریکا علیه کره شمالی

تحریم‌های جدید آمریکا علیه کره شمالی

وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم های جدیدی را علیه کره شمالی وضع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز سه‌شنبه ۸ فرد و ۲ نهاد که به ادعای این وزارتخانه در طرح‌های مختلف پولشویی سایبری مرتبط با کره شمالی دست داشتند را تحریم کرد.

وزارت خزانه‌داری ادعا کرد که این اقدام به بهانه قطع بودجه برنامه‌های تسلیحاتی کره شمالی انجام شده است.

جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه‌ای ادعا کرد: این افراد با ایجاد درآمد برای توسعه تسلیحاتی پیونگ یانگ، مستقیماً امنیت ایالات متحده و جهان را تهدید می‌کنند!

کد مطلب 6645583

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