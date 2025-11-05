کاظمی: در توزیع شیر به چالش خوردیم

به گزارش خبرنگار مهر، کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران با حضور در جمع خبرنگاران گفت: قبلاً در ستاد تنظیم بازار قیمت توافقی شیر را با تمام کارخانه‌های لبنی و شرکت‌های تولیدی مشخص کرده و بسته بودیم و بعد دوباره این چون این امر مربوط به شهریور بود، اتفاقاتی افتاد که به هر حال قیمت‌ها به خاطر تغییر قیمت نهاده‌ها تغییر کرد.

وی افزود: در حال حاضر علی رغم اینکه در دو سه استان توزیع شیر را شروع کردیم که علی رغم آنکه یک تفاهم‌نامه اولیه بسته بودیم الان یک مقداری در توزیع شیر به چالش خوردیم.

از این آموزش پرورش در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اقدامات دولت برای بست و گسترش عدالت آموزشی بیان کرد: عدالت آموزشی ابعاد متعددی دارد؛ یک بعد آن مربوط به نیروی انسانی است، بعد دیگر به فضا و تجهیزات مربوط می‌شود، و بخشی نیز به کیفیت کار بازمی‌گردد.

کاظمی اظهار کرد: اگر دقت کنید، مباحث متعددی پیرامون نیازمندی‌های جامعه دانش‌آموزی مطرح است. به هر حال، شما نگاه کنید در حوزه تغذیه، در حوزه امکاناتی که ممکن است یک دانش‌آموز لازم داشته باشد، ابعاد مختلفی وجود دارد. حوزه ورزشی به جای خود، حوزه پرورشی نیز در جای خود قرار دارد و مسائل گوناگونی در این زمینه مطرح است.

وی ادامه داد: موضوع ما در آموزش و پرورش و در این دولت، توسعه عدالت آموزشی است که جز مهم‌ترین برنامه‌های دولت به شمار می‌رود و در پنج تا شش محور در دستور کار قرار گرفته است. یکی از بارزترین مصادیق این برنامه‌ها، ساخت فضاهای آموزشی است که اگر بخواهیم مصداق دقیق آن را ذکر کنیم، تقریباً ساماندهی مدارس کانکسی بالای ۱۰ نفر و ساماندهی مدارس به اصطلاح سنگی از بارزترین نمونه‌هاست که الحمدلله انجام شده است.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: موضوع تجهیزات آموزشی موجود، ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی و توجه به نخبگان در حوزه‌های مختلف همگی در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد. البته اگر قرار باشد برای هرکدام از این موارد مصداق بیان کنم، طبیعتاً زمان زیادی لازم خواهد بود.

وی افزود: اجازه می‌خواهم به این بخش اشاره کنم که یکی از مصادیق عدالت آموزشی، کیفیت کار آموزش در مناطق مختلف کشور است که از طرق گوناگون دنبال می‌شود. یکی از این راه‌ها، آموزش معلمان است. ما پروژه آموزش معلمان و آموزش مدیران را با هدف دستیابی به سطحی کیفی از آموزش یکسان و برابر دنبال می‌کنیم.

کاظمی گفت: تقریباً به میانگین بین ۷۰ تا ۸۰ درصد معلمان را توانسته‌ایم برای رسیدن به سطحی از کیفیت‌بخشی آموزش، تحت آموزش‌های لازم قرار دهیم. این موضوع، همان‌گونه که می‌دانید، بارها مطرح شده است؛ این امر چه در قالب اجتماعات یادگیری، چه در قالب جشنواره‌های مختلفی که برگزار شده، و چه در قالب آموزش‌هایی که ارائه شده است.

وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: بخشی دیگر از کار نیز مربوط به تجهیزات آموزشی است که مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است. سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم تا بتوانیم اطلس تجهیزات آموزشی مدارس را به‌صورت دقیق به دست آوریم.

وی ادامه داد: استانداردهای تجهیزات را مبتنی بر فناوری‌های روز مشخص کرده‌ایم و بنا داریم ان‌شاءالله با یک الگوی مدل‌محور، این مسیر را ادامه دهیم. این نیز مسئله دیگری است که به هر حال در دستور کار قرار دارد.