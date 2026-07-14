واکنش پیرصالحی به تعارض منافع مدیران سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی در برنامه تلویزیونی «کشیک سلامت»، با اشاره به ضوابط سختگیرانه سازمان غذا و دارو در زمینه مدیریت تعارض منافع، اظهار کرد: خط قرمز سازمان غذا و دارو و نهادهای نظارتی این است که هیچیک از مدیران، معاونان، مدیران میانی و حتی کارشناسان سازمان در هیچ شرکت مرتبطی سهامدار یا عضو هیئت مدیره نباشند.
وی افزود: تمام مدیرانی که در دوره مسئولیت بنده منصوب شدهاند و همچنین مدیرانی که پیش از این در سازمان غذا و دارو حضور داشتهاند، مدارک مربوط به خروج از شرکتهایی را که پیشتر در آنها عضویت داشتهاند، ارائه کردهاند. این مدارک در اداره ثبت شرکتها ثبت شده و برای سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی نیز ارسال شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: در نخستین روزهای انتصاب مدیران، مکاتبات رسمی با نهادهای نظارتی انجام شده و مستندات مربوط به استعفا و خروج آنان از شرکتهای خصوصی ارائه شده است. بنابراین با قاطعیت اعلام میکنم که امروز هیچ مدیری در سازمان غذا و دارو در هیچ شرکتی عضو هیئت مدیره یا سهامدار نیست و این موضوع بهطور کامل قابل استناد و راستیآزمایی است.
پیرصالحی با اشاره به برخی ادعاهای مطرحشده در رسانهها گفت: طبیعی است که نسبت به مطالبی که از سوی برخی افراد یا رسانهها منتشر میشود انتظار چندانی وجود نداشته باشد، اما زمانی که موضوعی در رسانه ملی مطرح میشود، افکار عمومی آن را نزدیک به واقعیت تلقی میکند و لازم است پاسخهای مستند و شفاف ارائه شود.
وی تأکید کرد: سلامت اداری برای سازمان غذا و دارو یک اصل غیرقابل چشمپوشی است و هر فردی که از این چارچوب خارج شود، بدون تردید با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و جایگاهی در ساختار مدیریتی سازمان نخواهد داشت.
رئیس سازمان غذا و دارو در توضیح روند ثبت تغییرات شرکتها اظهار کرد: زمانی که فردی به عضویت هیئتمدیره یک شرکت درمیآید، این موضوع در روزنامه رسمی با مدت اعتبار مشخص منتشر میشود. اگر همان فرد پس از مدتی استعفا دهد، آگهی اولیه اصلاح نمیشود، بلکه در آگهی بعدی تاریخ خروج و پایان همکاری وی درج خواهد شد.
وی افزود: در مواردی که درباره برخی مدیران سازمان سؤال مطرح شده بود، مستندات خروج آنها از شرکتهای مربوطه پیش از انتصاب در سازمان غذا و دارو وجود داشته و روزنامه رسمی نیز این موضوع را تأیید میکند. در برخی موارد، فرآیند ثبت رسمی خروج به دلیل تشریفات اداری با فاصله زمانی نسبت به تاریخ استعفا منتشر شده است.
پیرصالحی با تأکید بر شفافیت اطلاعات حوزه دارو اظهار کرد: تصور میکنم کمتر دستگاهی به اندازه سازمان غذا و دارو اطلاعات خود را به صورت عمومی منتشر میکند. آمار مربوط به تخصیص ارز، شرکتهای دریافتکننده و میزان ارز تخصیصی در داشبوردهای اطلاعاتی سازمان غذا و دارو در دسترس عموم قرار دارد.
وی افزود: در واقع ارز به شرکتها تخصیص داده نمیشود، بلکه به داروها اختصاص مییابد. هر شرکتی که داروهای بیشتری تأمین کند یا داروهای گرانتری در سبد خود داشته باشد، متناسب با نیاز کشور ارز بیشتری دریافت خواهد کرد و مبنای تصمیمگیری نیز نیاز دارویی کشور و فرآیندهای قانونی تأمین دارو است.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره میزان ارز دریافتی یکی از شرکتهای دارویی گفت: ارقام مطرحشده درباره این شرکت با واقعیت تطابق ندارد. این شرکت طی سالهای گذشته در بازههای مختلف حدود ۱۲ تا ۲۰ میلیون دلار فعالیت داشته و هیچگاه از یک میلیون دلار به ۲۰ میلیون دلار نرسیده است.
وی ادامه داد: ممکن است میزان ارز دریافتی یک شرکت نسبت به سال قبل افزایش یافته باشد، اما برای قضاوت صحیح باید عملکرد چندساله آن بررسی شود. در مورد شرکت مورد سؤال نیز به دلیل برخی اختلافات حقوقی و محدودیتهای ایجادشده، میزان فعالیت در دو سال گذشته کاهش یافته بود و پس از رفع موانع، روند فعالیت آن به شرایط عادی بازگشته است.
پیرصالحی با رد هرگونه تصمیمگیری فردی در تخصیص ارز دارو تصریح کرد: در سازمان غذا و دارو هیچ مدیر یا مدیرکلی بهتنهایی درباره تخصیص ارز تصمیم نمیگیرد. این موضوع در کمیتههای تخصصی و قانونی بررسی میشود و بر اساس نیاز دارویی کشور، نوع دارو و اولویتهای درمانی تصمیمگیری صورت میگیرد.
وی افزود: کمیته ارز پس از بررسی درخواستها درباره میزان ارز مورد نیاز داروها تصمیمگیری میکند و در نهایت تأییدیههای لازم برای بانک مرکزی صادر میشود. ساختار تصمیمگیری در این حوزه مبتنی بر فرآیندهای جمعی، شفاف و قانونی است.
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین درباره یکی از کارکنان مرتبط با پیگیری امور ارزی گفت: فرد مورد اشاره مسئول تخصیص ارز نیست و صرفاً پیگیریهای اجرایی و ارتباطات مربوط با بانک مرکزی را انجام میدهد و هیچگونه ارتباط شغلی یا مدیریتی با شرکت مطرحشده نداشته و ندارد.
وی درباره ادعای افزایش قیمت برخی داروهای وارداتی نیز اظهار کرد: در حوزه داروهای وارداتی افزایش قابلتوجهی در قیمت ارزی داروها رخ نداده و آنچه موجب افزایش قیمت ریالی شده، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبات بوده است.
پیرصالحی افزود: قیمت ارزی داروهای وارداتی این شرکت و بسیاری از شرکتهای دیگر افزایش نداشته و در برخی موارد حتی کاهش یافته است. تنها در تعداد محدودی از داروها، به دلیل افزایش قیمت جهانی مواد اولیه یا محصولات نهایی، اصلاح قیمت انجام شده که ارتباطی با شرکت مورد اشاره ندارد.
رئیس سازمان غذا و دارو درباره برخی گمانهزنیها پیرامون نقش افراد خارج از سازمان در تصمیمگیریهای حوزه دارو، گفت: برخی افراد بهعنوان مشاور یا عضو کمیتههای مشورتی، صرفاً دیدگاههای کارشناسی خود را ارائه میکنند، اما هیچگونه نقش اجرایی یا تصمیمگیری در سازمان غذا و دارو ندارند. همچنین حضور نمایندگان بخش خصوصی در برخی سفرها یا نشستهای تخصصی با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی و توسعه تعاملات انجام میشود و نباید بهعنوان دخالت در فرآیندهای اجرایی یا تصمیمسازی سازمان تلقی شود.
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