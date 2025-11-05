نیکبخت:نخستین رویداد ملی شهدا بامحوریت هوش مصنوعی دراصفهان برگزارمیشود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نیکبخت بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها برای اجرای مراسم ۱۳ آبان با اشاره به استمرار نقش‌آفرینی اصفهان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: مراسم امسال، حاصل هماهنگی مؤثر میان فرمانداران، سپاه، بنیاد شهید، بنیاد حفظ آثار و نهادهای فرهنگی است و در ادامه این مسیر، ۲۵ آبان امسال روزی ماندگار در تقویم ملی خواهد بود.

وی افزود: به همت مدیران استانی و پیگیری استاندار محترم، مراسم ۲۵ آبان ساعت ۱۰ صبح در سالن اجلاس سران اصفهان با حضور خانواده‌های معظم شهدا به‌ویژه شهدای عملیات محرم، رزمندگان لشکر ۱۴ امام حسین و آزادگان برگزار می‌شود.

نیکبخت در ادامه از اجرای نخستین رویداد ملی «شهدا در نگاه نسل نو با محوریت هوش مصنوعی» خبر داد و بیان کرد: این برنامه که از دو ماه گذشته آغاز شده با حمایت استانداری و اجرای تشکل خادمیاران گلستان شهدا، تلاشی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در انتقال مفاهیم ایثار و شهادت به نسل آینده است.

ارسال ۸۰۰ اثر برای رویداد ملی شهدا با محوریت هوش مصنوعی

وی گفت: تا امروز بیش از ۸۰۰ اثر فاخر به دبیرخانه رویداد ارسال شده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان مهلت ۱۸ آبان به هزار اثر برسد. همچنین بیش از ۲۰۰ مهمان ویژه ملی از سراسر کشور به اصفهان خواهند آمد که ۱۰۰ نفر از آنان تولیدکنندگان آثار منتخب‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با تأکید بر نقش خلاقیت و فناوری در گسترش فرهنگ ایثار افزود: یکی از ایده‌های برگزیده جشنواره، بازنمایی تصویری «بهشت از نگاه شهدا» با بهره‌گیری از هوش مصنوعی است. این تجربه نشان داد در حوزه بازنمایی فرهنگی و بصری، تا زمانی که خودمان محتوای بومی تولید نکنیم، جهان تصویری ما با استانداردهای غیرایرانی تعریف خواهد شد.

وی تاکید کرد: بخش پایانی مراسم ۲۵ آبان به اختتامیه این رویداد ملی اختصاص یافته که در آن ۳۶ اثر برگزیده کشور معرفی می‌شود و برنامه‌ریزی شده محتوای تولیدشده در اختیار نهادهای فرهنگی به‌ویژه آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و صداوسیما قرار گیرد تا در آموزش نسل جوان به کار گرفته شود.

نیکبخت در پایان ضمن قدردانی از پشتیبانی سپاه صاحب‌الزمان، شهرداری و بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس گفت: هدف ما پیوند میان باور، فناوری و نسل آینده است؛ روایتی نو از فرهنگ شهید و شهادت به زبان هوش مصنوعی که در اصفهان آغاز شده و می‌تواند الگویی برای سراسر کشور باشد.