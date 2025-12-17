  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۴

پلتفرم «نماسا» رونمایی می‌شود؛ بازارگاه هوش‌مصنوعی آثار ایثار و شهادت

اصفهان- قائم‌مقام خادمیاران شهدای کشور از رونمایی پلتفرم «نماسا» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجیان حسین‌آبادی، صبح چهارشنبه در آئین اهدای حکم افتخاری خادمیاران شهدای کشور به سردبیران، مدیران مسئول و خبرنگاران خبرگزاری‌ها در اصفهان با اشاره به موفقیت نخستین "رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو" که با بهره‌گیری از هوش مصنوعی برگزار شد و ۱۷۸ اثر دریافت کرد، اظهار کرد: این رویداد برای نخستین بار با رویکرد هوش مصنوعی، اثر ارزشمندی در عرصه ایثار و شهادت ایجاد کرد و آثار باکیفیتی به همراه داشت.

وی افزود: تلاش کردیم در ادامه برگزیدگان و افراد توانمند در حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی را شناسایی و حمایت کنیم که بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حمایت قاطع خود را از این اقدام اعلام کرده است.

حاجیان حسین‌آبادی در تشریح جزئیات پلتفرم "نماسا" گفت: این پلتفرم که بر روی آن کار می‌کنیم و به زودی رونمایی خواهد شد، نخستین بازارگاه تولید آثار فرهنگی در عرصه ایثار و شهادت با رویکرد هوش مصنوعی است. عملکرد آن شبیه به اپلیکیشن باسلام خواهد بود؛ افراد و نهادهای مختلف سفارش تولید آثار خود را ثبت می‌کنند مانند متحرک‌سازی تصویر یک شهید برای کنگره یا رویدادی خاص، متخصصان و نخبگان حوزه هوش مصنوعی پاسخ می‌دهند، قیمت، کیفیت و سناریو پیشنهادی خود را اعلام می‌کنند و سفارش‌دهنده یکی را انتخاب می‌کند. سپس متخصص در مدت زمان پیشنهادی خود، اثر را تولید و تحویل می‌دهد.

وی تأکید کرد: ما در این پلتفرم نقش میانجی و ناظر داریم تا فرآیند حرفه‌ای پیش برود و کار فقط به صورت اسمی نباشد. هیچ توقع مالی از طرفین نداریم و با رایزنی با متخصصان تلاش کرده‌ایم هزینه‌ها را به حداقل برسانیم تا تولید آثار فاخر در حوزه شهدا و ایثار تسهیل شود.

قائم‌مقام خادمیاران شهدای کشور در ادامه به فعالیت‌های این تشکل پرداخت و افزود: خادمیاران شهدا در دوران ریاست‌جمهوری شهید آیت‌الله رئیسی تشکیل شد. چارت سازمانی، شرح وظایف و طرح جامع ساماندهی گلزارهای شهدا با چشم‌انداز تا سال ۱۴۰۴ تدوین شده و در دو سال گذشته، نخستین گردهمایی مدیران خادمیاران در تهران برگزار شد. اکنون در تمام استان‌های کشور شعب فعال داریم و تحت ۱۶ حوزه فعالیت مختلف عمل می‌کنیم.

حاجیان با تقدیر از نقش کلیدی رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی، اظهار کرد: بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی فاخر به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی دیده نمی‌شوند. شما خبرنگاران جهادگران عرصه تبیین هستید و ما به کمک و نظرات شما نیاز داریم.

وی خاطرنشان کرد: اهدای حکم خادمیاری افتخاری به شما خبرنگاران نشانه اخلاص و نیاز واقعی ما به همراهی‌تان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم حکم خادمیار افتخاری خادمیاران شهدای کشور به شماری از خبرنگاران و مدیران مسئول رسانه‌های استان اصفهان اهدا شد.

