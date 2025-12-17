به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجیان حسینآبادی، صبح چهارشنبه در آئین اهدای حکم افتخاری خادمیاران شهدای کشور به سردبیران، مدیران مسئول و خبرنگاران خبرگزاریها در اصفهان با اشاره به موفقیت نخستین "رویداد ملی شهدا در نگاه نسل نو" که با بهرهگیری از هوش مصنوعی برگزار شد و ۱۷۸ اثر دریافت کرد، اظهار کرد: این رویداد برای نخستین بار با رویکرد هوش مصنوعی، اثر ارزشمندی در عرصه ایثار و شهادت ایجاد کرد و آثار باکیفیتی به همراه داشت.
وی افزود: تلاش کردیم در ادامه برگزیدگان و افراد توانمند در حوزههای مختلف هوش مصنوعی را شناسایی و حمایت کنیم که بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حمایت قاطع خود را از این اقدام اعلام کرده است.
حاجیان حسینآبادی در تشریح جزئیات پلتفرم "نماسا" گفت: این پلتفرم که بر روی آن کار میکنیم و به زودی رونمایی خواهد شد، نخستین بازارگاه تولید آثار فرهنگی در عرصه ایثار و شهادت با رویکرد هوش مصنوعی است. عملکرد آن شبیه به اپلیکیشن باسلام خواهد بود؛ افراد و نهادهای مختلف سفارش تولید آثار خود را ثبت میکنند مانند متحرکسازی تصویر یک شهید برای کنگره یا رویدادی خاص، متخصصان و نخبگان حوزه هوش مصنوعی پاسخ میدهند، قیمت، کیفیت و سناریو پیشنهادی خود را اعلام میکنند و سفارشدهنده یکی را انتخاب میکند. سپس متخصص در مدت زمان پیشنهادی خود، اثر را تولید و تحویل میدهد.
وی تأکید کرد: ما در این پلتفرم نقش میانجی و ناظر داریم تا فرآیند حرفهای پیش برود و کار فقط به صورت اسمی نباشد. هیچ توقع مالی از طرفین نداریم و با رایزنی با متخصصان تلاش کردهایم هزینهها را به حداقل برسانیم تا تولید آثار فاخر در حوزه شهدا و ایثار تسهیل شود.
قائممقام خادمیاران شهدای کشور در ادامه به فعالیتهای این تشکل پرداخت و افزود: خادمیاران شهدا در دوران ریاستجمهوری شهید آیتالله رئیسی تشکیل شد. چارت سازمانی، شرح وظایف و طرح جامع ساماندهی گلزارهای شهدا با چشمانداز تا سال ۱۴۰۴ تدوین شده و در دو سال گذشته، نخستین گردهمایی مدیران خادمیاران در تهران برگزار شد. اکنون در تمام استانهای کشور شعب فعال داریم و تحت ۱۶ حوزه فعالیت مختلف عمل میکنیم.
حاجیان با تقدیر از نقش کلیدی رسانهها در اطلاعرسانی، اظهار کرد: بسیاری از فعالیتهای فرهنگی فاخر به دلیل ضعف اطلاعرسانی دیده نمیشوند. شما خبرنگاران جهادگران عرصه تبیین هستید و ما به کمک و نظرات شما نیاز داریم.
وی خاطرنشان کرد: اهدای حکم خادمیاری افتخاری به شما خبرنگاران نشانه اخلاص و نیاز واقعی ما به همراهیتان است.
به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم حکم خادمیار افتخاری خادمیاران شهدای کشور به شماری از خبرنگاران و مدیران مسئول رسانههای استان اصفهان اهدا شد.
