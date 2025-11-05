سفیر ایتالیا در ایران: آماده گسترش همکاری ها با مازندران هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، پائولا آمادئی شامگاه چهارشنبه در حاشیه نشست با استاندار مازندران با ابراز خرسندی از حضور در این منطقه، گفت: ایران کشوری با پیشینهای غنی و تاریخی چند هزار ساله است و مازندران نیز با برخورداری از منابع طبیعی و انسانی فراوان، جایگاه ویژهای در توسعه روابط دوجانبه دارد.
وی با اشاره به روابط دیرینه و نزدیک میان دو کشور افزود: همکاریهای تهران و رم همواره بر پایه احترام و منافع مشترک شکل گرفته و امروز نیز زمینههای تازهای برای تعامل در بخشهای مختلف وجود دارد.
سفیر ایتالیا با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی در مازندران تصریح کرد: کشاورزی در این استان نهتنها جنبه اقتصادی بلکه بُعد فرهنگی و اجتماعی مهمی دارد و ما آمادهایم تجربیات خود در زمینه کشاورزی مدرن و فناوریهای نوین را در اختیار فعالان این بخش قرار دهیم.
آمادئی همچنین توسعه گردشگری و صنعت را از دیگر حوزههای قابل همکاری دانست و اظهار کرد: ایتالیا علاقهمند است تا با استفاده از ظرفیتهای متقابل، روابط اقتصادی و فرهنگی خود را با مازندران بیش از گذشته گسترش دهد.
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