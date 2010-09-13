فولاد بدون محروم به دیدار پیکان قزوین می رود

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: دیدار تیم های فولاد خوزستان و پیکان قزوین در چارچوب هفته نهم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور ، راس ساعت 19 و 45 دقیقه روز جمعه بیست و ششم شهریورماه جاری در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.

وی افزود: خوشبختانه فولادی ها برای این دیدار، بازیکن محروم ندارند و غایبان تیم نیز کماکان همان نفرات قبلی هستند.



ابن قاسم تصریح کرد: کریم شاوردی و میثم خسروی که دیدار گذشته فولاد در لیگ برتر در برابر تیم صنعت نفت آبادان را به دلیل محرومیت از دست دادند، در صورت صلاحدید کادر فنی فولاد می توانند در مقابل پیکان قزوین به میدان بروند.



سرپرست تیم فولاد خوزستان یادآوری کرد: در این دیدار فولاد همچنان از در اختیار داشتن دو بازیکن مصدوم خود یعنی جلال کاملی مفرد و سعید رمضانی که فصل گذشته بازی های خوبی را در ترکیب فولاد از خود نشان دادند، محروم است.



این دو تیم تاکنون در 14 مسابقه در چارچوب مسابقات لیگ برتر به مصاف هم رفته اند که حاصل آن هفت برد برای فولاد خوزستان، دو برد برای پیکان و پنج تساوی بوده است.



نگاهی به سوابق دیدارهای گذشته دو تیم فولاد خوزستان و پیکان قزوین نشان می دهد که فولادی ها سابقه هفت بار شکست پیکان در رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور را دارند.

