ذوب آهن - استقلال ؛ فینال لیگ هشتم در میان دلهره های ویژه

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال و ذوب آهن شانس‌های اصلی قهرمانی هستند. این دو تیم از دیگر تیم‌های مدعی بالای جدول به حدی فاصله گرفته‌اند که بتوان جنگ اصلی قهرمانی را فقط بین آنها خلاصه کرد.

سرآمد دیگر تیم‌ها

استقلال و ذوب آهن بهترین تیم‌های فصل هشتم لیگ برتر هستند. استقلال با 57 امتیاز صدرنشین است و ذوب آهن را با 56 امتیاز به دنبال خود می بیند. این دو تیم از نظر آماری سرآمد دیگر تیم‌ها هستند. استقلال با بیشترین برد (17 برد)، کمترین تساوی (6 تساوی) و بیشترین گل زده (64 گل) در بین 18 تیم لیگ برتری از این حیث بهترین آمار را دارد. ذوب آهن نیز کمترین باخت (5 باخت) را دارد و پس از استقلال دارای بهترین خط حمله لیگ با 49 گل زده است.

یک جنگ تمام عیار

اختلاف یک امتیازی استقلال و ذوب آهن، بازی این دو تیم را به دوئلی تمام عیار مبدل ساخته است. در این تقابل هر تیمی که کوچکترین اشتباه را داشته باشد، محکوم به شکست است و تیم بازنده کمترین تاوانش جاماندن از کورس قهرمانی پیش از تعطیلات 30 روزه لیگ است.

دلهره داوری

مشاجره این روزهای مسئولان باشگاه استقلال با کمیته داوران بر سر پنالتی سوخته شده بازی هفته گذشته این تیم برابر پیکان قزوین بحث روز فوتبال کشور است. استقلالی که خود را قربانی داوری جلوه می دهد فردا نگران سوت های محسن ترکی است. این دلهره آبی پوشان را در دیدار فردا آزار می دهد.

اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سه شنبه - 13/12/87

* فولاد خوزستان - صبای قم، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: فغانی، کمک‌ها: یزدانی و امینی، داور چهارم: خرمیان، ناظر داوری: جلال مرادی

* پرسپولیس - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 16، ورزشگاه آزادی تهران

داور: قهرمانی، کمک‌ها: فرح نیا و فریمانی، داور چهارم: ساعدی، ناظر داوری: جعفری

چهارشنبه - 14/12/87

* پاس همدان - استقلال اهواز، ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان

داور: صالحی، کمک‌ها: قراملکی و نقوی، داور چهارم: مهدوی، ناظر داوری: اصفهانیان

* مس کرمان - سپاهان اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: ممبینی، کمک‌ها: رفعتی و احمدی، داور چهارم: خداپرست، ناظر داوری: خوشخوان

* سایپا کرج - پیام خراسان، ساعت 14:15، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: باغبان، کمک‌ها: صادق نوری و صفا، داور چهارم: شیخی، ناظر داوری: عسگری

* ملوان بندرانزلی - داماش گیلان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی انزلی

داور: افشاریان، کمک‌ها: فروغی و داوری، داور چهارم: نوری، ناظر داوری: بهروان

* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

داور: ترکی، کمک‌ها: سخندان و کریمی، داور چهارم: واحدی، ناظر داوری: فلاح

* برق شیراز - پیکان قزوین، ساعت 15:15، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: حق وردی، کمک‌ها: ابوالفضلی و عباسی، داور چهارم: جابری، ناظر داوری: بک پور

* ابومسلم مشهد - راه آهن شهرری، ساعت 15:15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

داور: مهرپیشه، کمک‌ها: معتمدی و داوودزاده، داور چهارم: شهریارپناه، ناظر داوری: شریفی