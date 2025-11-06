پناهیان:منتظران واقعی دنبال حل مشکلات جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان شامگاه پنجشنبه در بازدید از مرکز «باسط» مؤسسه علمی–فرهنگی طلیعه عطر مشکات همدان با اشاره به اشتباه تاریخی در محدود کردن مباحث ولایت و امامت به حوزه کلام گفت: نباید در موضوع امام زمان (عج) همان خطا تکرار شود و لازم است مباحث معرفتی به عرصه عمل اجتماعی و تمدنی گسترش یابد.

پناهیان با بیان اینکه منابع علمی درباره چگونگی یاری حضرت ولی‌عصر (عج) اندک است، افزود: این در حالی است که هزاران اثر درباره ولایت امیرالمؤمنین (ع) تألیف شده، اما آثارِ مربوط به یاری امام زمان (عج) هنوز به اندازه کافی تدوین نشده است.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش شهید سیدحسن نصرالله در اثبات عملی مکتب شیعه گفت: وی با پیروی از ولایت فقیه در جبهه مقاومت، آموزه‌های کلامی شیعه را در میدان عمل تحقق بخشید و حقانیت آن را نشان داد.

پناهیان تصریح کرد: دوران ظهور نباید خیالی و غیرعقلانی برای مخاطبان ترسیم شود؛ بلکه باید با تکیه بر سنت‌های الهی، رفاه و پیشرفت آن عصر را در پیوند با کار، تلاش و مدیریت عقلانی جامعه توضیح داد.

وی تأکید کرد: نباید مباحث مهدویت به اخباری‌گری محدود شود، بلکه باید با تحلیل عقلانی و علمی، صورت‌بندی تازه‌ای از عصر ظهور ارائه کرد. به گفته او، گسترش ارتباطات جهانی و رشد رسانه‌های مجازی، از زمینه‌های تحقق حکومت جهانی مهدوی به شمار می‌رود.

پناهیان با اشاره به جنگ دوازده‌روزه ایران و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: این رخداد به‌عنوان مقدمه‌ای برای ظهور، تصویر جدیدی از جایگاه ملت ایران در جبهه مقاومت ایجاد کرد و نقش رهبری انقلاب اسلامی را به‌عنوان محور جبهه حق در سطح بین‌المللی پررنگ‌تر ساخت.

وی افزود: باید از نگاه صرفاً احساسی به امام زمان (عج) پرهیز کرد و محبت را در عمل اجتماعی متجلی ساخت. عیادت از بیماران، نیکوکاری، مشارکت سیاسی و ایستادگی در برابر دشمنان از مظاهر محبت حقیقی به امام عصر است.

پناهیان خاطرنشان کرد: منتظران واقعی کسانی‌اند که با احساس مسئولیت، در مسیر رفع فقر، مقابله با بی‌عدالتی و ساختن جامعه‌ای صالح تلاش می‌کنند؛ زیرا تحقق حکومت جهانی امام زمان (عج) در گرو مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی است.