به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ولیلو در این زمینه با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره سراسری امامت و مهدویت و پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر وحدت اظهار کرد: هدف ما این است که این جشنواره از یک رویداد صرفاً هنری به یک حرکت فرهنگی و فکری فراگیر در جامعه اسلامی تبدیل شود.

وی با اشاره به محور ویژه جشنواره امسال گفت: انتخاب نامه ۳۱ نهج‌البلاغه به عنوان موضوع محوری جشنواره، فرصتی برای تبیین نگاه اهل‌بیت (ع) به اخلاق، سیاست، خانواده، تربیت و عدالت اجتماعی است. این نامه از ژرف‌ترین متون تربیتی اسلام است و می‌تواند الگوی تربیت نسل منتظر و جامعه مهدوی باشد.

ولیلو با تأکید بر اینکه برگزاری این رویداد در استان آذربایجان‌غربی معنای خاصی دارد، بیان کرد: این استان به‌درستی «رنگین‌کمان ادیان و مذاهب» ایران اسلامی نام گرفته است؛ جایی که اقوام، زبان‌ها و مذاهب گوناگون قرن‌ها در کنار یکدیگر با صلح و دوستی زندگی کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: از این‌رو، برگزاری جشنواره‌ای با محور وحدت اسلامی در چنین اقلیمی، جلوه‌ای عینی از همزیستی مسالمت‌آمیز و گفت‌وگوی میان ادیان و مذاهب است.

ولیلو با اشاره به دیگر برنامه‌های توسعه‌ای جشنواره گفت: در کنار بخش رقابتی شعر، امسال برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی، شب شعرهای موضوعی، محافل بین‌المللی مجازی و تولید محتوای چندرسانه‌ای در دستور کار قرار گرفته تا جشنواره به یک جریان زنده فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شود.

شعر؛ زبان وحدت و همدلی ملت ایران در برابر تفرقه‌افکنی‌ها

دبیر تخصصی جشنواره بین‌المللی شعر وحدت نیز در این زمینه، این جشنواره را زبان وحدت و همدلی ملت ایران در برابر تفرقه‌افکنی‌ها برشمرد و «نامه ۳۱ نهج‌البلاغه» و موضوع «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و وحدت ملت ایران» را محورهای اصلی جشنواره بین‌المللی شعر وحدت برشمرد.

برات محمدی از برگزاری پنجمین دوره این جشنواره در دی‌ماه امسال به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه خبر داد و اظهار کرد: بخش ویژه امسال به مفاهیم «نامه ۳۱ نهج‌البلاغه» و موضوع «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و وحدت ملت ایران» اختصاص دارد.

دبیر تخصصی جشنواره بین‌المللی شعر وحدت افزود: هر سال در کنار موضوعات و محورهای اصلی جشنواره، یک بخش ویژه نیز در نظر گرفته می‌شود؛ سال گذشته مفاهیم وحدت‌آفرین زیارت جامعه کبیره مورد توجه شاعران قرار گرفت و امسال نیز مفاهیم نامه ۳۱ نهج‌البلاغه به‌عنوان بخش ویژه جشنواره تعیین شده است.

دلاوری ملت ایران در جشنواره شعر وحدت به نمایش درمی آید

محمدی یادآور شد: در پوستر جشنواره امسال نیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و وحدت ملت ایران به‌عنوان یکی از موضوعات اصلی گنجانده شده که به باور ما امری ضروری و بایسته است؛ شاعران و ادب‌دوستان می‌توانند با نگاه نافذ خود، ابعاد این واقعه را به تصویر کشیده و دلاوری و سلحشوری ملت ایران را در قالب شعر به نمایش بگذارند.

دبیر تخصصی جشنواره بین‌المللی شعر وحدت، هدف از برگزاری این جشنواره را برجسته‌سازی نقاط مشترک و تقویت پیوندهای فرهنگی دانست و ادامه داد: ما می‌خواهیم هر سال شاعران، ادیبان، جوانان و دانشجویان با زبان هنر، شکاف‌ها را با واژه‌های محبت‌آمیز پر کرده و وحدت و همدلی را در جامعه تقویت کنند.

محمدی با اشاره به موضوعات جشنواره تبیین کرد: در این دوره، شاعران می‌توانند آثار خود را در محورهای ابعاد مختلف زندگی و سیره پیامبر اکرم (ص)، پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) به‌عنوان نماد وحدت و انسجام اسلامی، امامین انقلاب و وحدت امت اسلامی، وحدت و مقاومت، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و وحدت ملت ایران ارسال کنند.

وی افزود: هر سال آثار متعددی از سراسر ایران و کشورهای مختلف جهان به دبیرخانه جشنواره ارسال می‌شود. آثار پس از داوری، در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار گرفته و بخشی از آنها در مجموعه اشعار جشنواره منتشر می‌شوند.