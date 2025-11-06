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۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۹

خمین برای خدمات‌دهی مطلوب به مردم نیازمند حمایت و تزریق منابع است

خمین برای خدمات‌دهی مطلوب به مردم نیازمند حمایت و تزریق منابع است

خمین – رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: برای ارائه خدمات دهی مطلوب به مردم و بهره‌برداری از مجموعه ورزشی کارگران این شهرستان، تزریق منابع مالی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیات شامگاه پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان خمین با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: شهرستان خمین در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۳۵ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی افزود: نسبت به گذشته شرایط بهتری داریم، اما برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل باید تلاش بیشتری صورت گیرد و حضور وزیر تعاون در خمین فرصتی ارزشمند برای پیگیری مطالبات شهرستان است.

بیات با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در زمینه پرداخت تسهیلات به مددجویان بهزیستی برای طرح نهضت ملی مسکن گفت: علیرغم پیگیری‌های فراوان، هنوز پرداخت این تسهیلات انجام نشده و نیازمند توجه و اقدام فوری است. همچنین پرداخت تسهیلات برای مشاغل خرد خانگی از دیگر مطالبات جدی مردم خمین است.

نماینده مردم خمین در مجلس با اشاره به بازدید وزیر تعاون از مجموعه ورزشی کارگران افزود: چمن مصنوعی این مجموعه خریداری شده اما زیرساخت‌های آن نیاز به اصلاح دارد.

بیات گفت: تاکنون پنج میلیارد تومان برای بهسازی آن اختصاص یافته، اما این میزان کافی نیست و باید با تزریق منابع مالی، مجموعه تا بهمن‌ماه آماده بهره‌برداری شود.

وی تصریح کرد: احداث خانه امید ویژه بازنشستگان از نیازهای ضروری شهرستان خمین است و لازم است در این زمینه نگاه حمایتی ویژه‌ای اعمال شود.
بیات همچنین خواستار افزایش سطح پوشش بیمه تکمیلی کارگران و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرستان خمین شد.

کد مطلب 6647519

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