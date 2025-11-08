رضا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات گستردهای برای بهسازی مسیرهای ارتباطی شهرستان ایوان، بهویژه محور منتهی به بازارچه مرزی سومار، آغاز شده است. این پروژه با هدف بهبود شرایط تردد کامیونها و رفع مشکلات ناشی از شرایط جوی نامساعد انجام میشود.
به گفته فرماندار شهرستان ایوان، آسفالتریزی مسیر تردد کامیونهای بازارچه مرزی سومار که روزانه شاهد تردد سنگین ماشینهای سنگین بوده و مردم منطقه بهخصوص در فصول بارانی از وضعیت نامناسب آن رنج میبردند، با تخصیص اعتبارات استانی و ملی در حال اجراست.
فرماندار ایوان افزود: کل باند رفت و برگشت این محور به طول بیش از ۵۰ هزار متر مربع تا انتهای شهر زرنه انجام خواهد شد و در تداوم به سمت محور سومار و بعد از نقطه چهل زرعی پیمانکار مشغول است و معمولاً ظرف یک تا دو هفته به اتمام خواهد رسید.
وی گفت: یکی دیگر از مطالبات مهم مردم و رانندگان، تعریض و بهسازی پلهای ورودی شهر زرنه و روستاها بوده است.
فرماندار ایوان گفت: اعتبارات لازم برای بهسازی این پلها در کمیته برنامهریزی شهرستان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در مجموع ۱۲ میلیارد تومان برای بهسازی و آسفالت راههای روستایی شهرستان در نظر گرفتیم و همینطور مبلغ ۵ میلیارد تومان برای اصلاح پل ورودی شهر زرنه از محل اعتبارات شهرستانی اختصاص دادهایم.
شهر زرنه با بیش از ۱۱ هزار نفر جمعیت در غرب شهرستان ایوان واقع شده است.
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