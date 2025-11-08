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۱۷ آبان ۱۴۰۴، ۸:۲۰

شریفی:بهسازی راه‌های روستایی و ورودی شهر زرنه ایوان آغاز شد

شریفی:بهسازی راه‌های روستایی و ورودی شهر زرنه ایوان آغاز شد

ایلام - فرماندار ایوان گفت: بهسازی راه‌های روستایی و ورودی شهر زرنه ایوان آغاز شده است.

رضا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات گسترده‌ای برای بهسازی مسیرهای ارتباطی شهرستان ایوان، به‌ویژه محور منتهی به بازارچه مرزی سومار، آغاز شده است. این پروژه با هدف بهبود شرایط تردد کامیون‌ها و رفع مشکلات ناشی از شرایط جوی نامساعد انجام می‌شود.

به گفته فرماندار شهرستان ایوان، آسفالت‌ریزی مسیر تردد کامیون‌های بازارچه مرزی سومار که روزانه شاهد تردد سنگین ماشین‌های سنگین بوده و مردم منطقه به‌خصوص در فصول بارانی از وضعیت نامناسب آن رنج می‌بردند، با تخصیص اعتبارات استانی و ملی در حال اجراست.

فرماندار ایوان افزود: کل باند رفت و برگشت این محور به طول بیش از ۵۰ هزار متر مربع تا انتهای شهر زرنه انجام خواهد شد و در تداوم به سمت محور سومار و بعد از نقطه چهل زرعی پیمانکار مشغول است و معمولاً ظرف یک تا دو هفته به اتمام خواهد رسید.

وی گفت: یکی دیگر از مطالبات مهم مردم و رانندگان، تعریض و بهسازی پل‌های ورودی شهر زرنه و روستاها بوده است.

فرماندار ایوان گفت: اعتبارات لازم برای بهسازی این پل‌ها در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در مجموع ۱۲ میلیارد تومان برای بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی شهرستان در نظر گرفتیم و همینطور مبلغ ۵ میلیارد تومان برای اصلاح پل ورودی شهر زرنه از محل اعتبارات شهرستانی اختصاص داده‌ایم.

شهر زرنه با بیش از ۱۱ هزار نفر جمعیت در غرب شهرستان ایوان واقع شده است.

کد مطلب 6648301

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