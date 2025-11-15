کاهش مصارف غیر ضروری با تعیین نرخ سوم بنزین

حسن مرادی کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با سه نرخی شدن بنزین با اشاره به اینکه قرار دادن نرخ سوم برای مازاد مصرف بی تأثیر در کاهش مصرف نیست، گفت: تعداد اتومبیل‌های تک سر نشین در تهران و سایر کلان شهرها به شدت افزایش یافته است به همین جهت قرار دادن نرخ سوم مازاد بر ۱۶۰ لیتر می‌تواند از ترددهای بی مورد خودروهای تک سر نشین جلوگیری کند.

وی ادامه داد: یکی از دلایل افزایش خودروهای تک سر نشین سو تدبیر شورای شهر و شهرداری بوده که نرخ تاکسیرانی در سال چندین بار تغییر کرده و تاکسی‌های اینترنتی نیز به صورت لحظه‌ای افزایش قیمت دارند به همین دلیل مردم ترجیح می دهند از خودروی شخصی با بنزین ارزان استفاده کنند.

مرادی با اشاره به اینکه دولت توان تغییر قیمت بنزین را در شرایط فعلی ندارد، خاطر نشان کرد: با ید توجه داشت بنزین در کشور ما بسیار ارزان است؛ اما دولت در شرایط فعلی توانایی افزایش قیمت بنزین را ندارد به همین دلیل در نظر گرفتن نرخ سوم بسیار منطقی است و دولت باید بدون هراس از منتقدین خود اقدام را انجام دهد.

به گفته وی، ما معتقدیم که هم بنزین سهمیه‌ای و هم بنزین مازاد بر سهمیه بسیار ارزان است.

وی گفت: بنابراین مازاد بر این سهمیه با قیمت ۵,۵۰۰ تومان بسیار مناسب و قابل تحمل برای جامعه است و در نهایت کسی که به بنزین بیشتری نیاز دارد از نرخ سوم استفاده می‌کند اما می‌توان امید داشت که چنین اقدامی یعنی در نظر گرفتن نرخ سوم تا حدودی از مصارف بی رویه و غیر ضروری جلوگیری کرده و کاهش مصرف بنزین را به دنبال دارد.