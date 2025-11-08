فرار ۵۰ هزار نفر از الفاشر و سرنگونی ۲ پهپاد بر فراز الابیض سودان+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش سودان اعلام کرد که دو پهپاد راهبردی وابسته به نیروهای پشتیبانی سریع را بر فراز آسمان شهر الابیض در استان کردوان شمالی ساقط کرده است.

معتصم احمد صالح وزیرتوسعه اجتماعی سودان اعلام کرد: ۵۰ هزار نفر از الفاشر به شهرالدبه در ایالت شمالی گریخته اند.

گفتنی است که سقوط الفاشر یکی از خونین‌ترین و تأثیرگذارترین فصل‌های جنگ ۱۸ ماهه سودان را رقم زده است.

پس از محاصره‌ای بی‌رحمانه که صدها هزار غیرنظامی را در گرسنگی، بمباران و محاصره گرفتار کرد، نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی کنترل آخرین پایگاه عمده ارتش در دارفور را به دست گرفت؛ رخدادی که ممکن است نقشه سودان را برای همیشه تغییر داده و تقسیم عملی این کشور را تثبیت کند.

الفاشر آخرین مرکز شهری در دارفور بود که در کنترل ارتش سودان قرار داشت، و حفظ آن به‌عنوان یک مانع راهبردی کلیدی در برابر پیشروی نیروهای پشتیبانی سریع عمل می‌کرد.

بلافاصله پس از تصرف الفاشر از سوی نیروهای پشتیبانی سریع، سازمان ملل هشدار داد که خطر وقوع نقض‌های گسترده، با انگیزه‌های قومی، و جنایات در الفاشر هر روز بیشتر می‌شود.

این رویداد تحولی نگران‌کننده در جنگ نیروهای ژنرال عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش و ژنرال محمد حمدان دقلو است که کشور سودان را ویران کرده است؛ جنگی که تاکنون دست‌کم ۱۵۰ هزار غیرنظامی را کشته و بیش از ۱۱ میلیون نفر را آواره کرده است.