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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۶

ابوالحسینی: بازگشت ۱.۵ میلیارد وجه کلاهبرداری شده به حساب مال‌باخته

ابوالحسینی: بازگشت ۱.۵ میلیارد وجه کلاهبرداری شده به حساب مال‌باخته

یزد- رئیس پلیس فتا استان یزد از بازگشت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در کمتر از چند ساعت به حساب مال‌باخته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن ابوالحسینی» صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پس از مراجعه به‌موقع مال‌باخته به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا، مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حساب بانکی‌اش، موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

این مقام مسئول ادامه داد: در بررسی اولیه مشخص شد کلاهبردار پس از برداشت غیرمجاز، برای تبدیل این پول از یکی از فروشگاه‌ها خرید اینترنتی انجام داده بود که با اقدام سریع و تخصصی کارشناسان پلیس فتا و پس از هماهنگی قضائی، وجه مورد نظر از طریق آن شرکت مسدود شد.

رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: متأسفانه با وجود اطلاع‌رسانی‌های گسترده، هنوز لینک‌های جعلی با عناوین متفاوت و فریب‌کارانه قربانی می‌گیرند. شهروندان می‌توانند با کمی تأمل و عدم کلیک بر روی لینک‌های مخرب، از متضرر شدن خود جلوگیری کنند.

وی از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بلافاصله موضوع را از طریق پل ارتباطی ۰۹۶۳۸۰ به کارشناسان مرکز فوریت‌های سایبری پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.

کد مطلب 6649476

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