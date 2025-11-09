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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۹:۰۰

ضرورت پوشش حداکثری بیمه عشایر و روستاییان سیستان و بلوچستان

ضرورت پوشش حداکثری بیمه عشایر و روستاییان سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد است.

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌نظر شه‌بخش صبح یکشنبه در نشست با مدیران کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد است و باید با همکاری همه دستگاه‌ها و پیگیری میدانی در سراسر استان گسترش یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان بیان کرد: با توجه به وسعت ۱۸۷ هزار کیلومتر مربعی سیستان و بلوچستان و سکونت بیش از نیمی از جمعیت در مناطق روستایی، کمتر از ۱۰ درصد جامعه هدف تحت پوشش بیمه قرار دارد که این میزان نیازمند افزایش جدی است.

وی تصریح کرد: همه مدیران محلی باید در حوزه اطلاع‌رسانی و اعتمادسازی مردم نقش فعال ایفا کنند تا آگاهی عمومی نسبت به مزایای این بیمه گسترش یابد.

شه‌بخش افزود: دولت بخش عمده حق بیمه را پرداخت می‌کند و این طرح فرصتی برای توانمندسازی روستاییان و بهبود معیشت اقشار ضعیف به شمار می‌رود.

وی، آموزش کارگزاران، اجرای برنامه‌های ترویجی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و نخبگان محلی از مهم‌ترین مؤلفه‌های افزایش پوشش بیمه داسنت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت همکاری تعاونی‌های محلی و صندوق بیمه اجتماعی اظهار کرد: پیوند این دو بخش می‌تواند زمینه پایداری اشتغال روستایی و ارتقای امنیت اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد را فراهم کند.

وی ادامه داد: با نگاه ملی به استان، تحقق عدالت اجتماعی در مناطق کم‌برخوردار بیش از گذشته در دستور کار دولت قرار دارد و تعامل میان بخش‌های مختلف باید به جریان دائمی تبدیل شود.

شه‌بخش اظهار داشت: این بیمه فرصتی مغتنم برای تأمین آینده روستاییان و عشایر است و باید با اقدام میدانی و اطلاع‌رسانی مؤثر، سیستان و بلوچستان را به عنوان استان پیشرو در پوشش بیمه روستایی معرفی کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: برنامه‌ریزی دقیق و همراهی جامعه هدف، شرط موفقیت طرح‌های عدالت‌محور در استان است.

کد مطلب 6649508

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    نظرات

    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      0 0
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      امنیت شغلی عشایر و روستاییان مهمترین عامل و دلیل برای حفظ مرزها وفرهنگ بومی هست
    • امید IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      0 2
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      این بیمه روستاییان کجا باعث کم شدن. هزینه ها می شود یکی. بگه اگه منظورتون هست در بهداری اره ولی اونجا دارو نیست باید بری. داروخانه. برای داروهای اونم. آزاد حساب میشه ،

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