ضرورت پوشش حداکثری بیمه عشایر و روستاییان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، الهنظر شهبخش صبح یکشنبه در نشست با مدیران کارگزاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کمدرآمد است و باید با همکاری همه دستگاهها و پیگیری میدانی در سراسر استان گسترش یابد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان بیان کرد: با توجه به وسعت ۱۸۷ هزار کیلومتر مربعی سیستان و بلوچستان و سکونت بیش از نیمی از جمعیت در مناطق روستایی، کمتر از ۱۰ درصد جامعه هدف تحت پوشش بیمه قرار دارد که این میزان نیازمند افزایش جدی است.
وی تصریح کرد: همه مدیران محلی باید در حوزه اطلاعرسانی و اعتمادسازی مردم نقش فعال ایفا کنند تا آگاهی عمومی نسبت به مزایای این بیمه گسترش یابد.
شهبخش افزود: دولت بخش عمده حق بیمه را پرداخت میکند و این طرح فرصتی برای توانمندسازی روستاییان و بهبود معیشت اقشار ضعیف به شمار میرود.
وی، آموزش کارگزاران، اجرای برنامههای ترویجی و استفاده از ظرفیت رسانهها و نخبگان محلی از مهمترین مؤلفههای افزایش پوشش بیمه داسنت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت همکاری تعاونیهای محلی و صندوق بیمه اجتماعی اظهار کرد: پیوند این دو بخش میتواند زمینه پایداری اشتغال روستایی و ارتقای امنیت اقتصادی خانوارهای کمدرآمد را فراهم کند.
وی ادامه داد: با نگاه ملی به استان، تحقق عدالت اجتماعی در مناطق کمبرخوردار بیش از گذشته در دستور کار دولت قرار دارد و تعامل میان بخشهای مختلف باید به جریان دائمی تبدیل شود.
شهبخش اظهار داشت: این بیمه فرصتی مغتنم برای تأمین آینده روستاییان و عشایر است و باید با اقدام میدانی و اطلاعرسانی مؤثر، سیستان و بلوچستان را به عنوان استان پیشرو در پوشش بیمه روستایی معرفی کنیم.
وی در پایان تصریح کرد: برنامهریزی دقیق و همراهی جامعه هدف، شرط موفقیت طرحهای عدالتمحور در استان است.
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