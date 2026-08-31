الکامپ پل ارتقای دیپلماسی فناوری تهران و بغداد شد

به گزارش خبرنگار مهر، «مصطفی جبار سند»، سفر وزیر ارتباطات عراق به تهران، به دعوت رسمی «سید ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجام شده و در شرایطی صورت می‌گیرد که کمتر از دو ماه پیش، دو وزیر در بغداد درباره توسعه همکاری‌های ارتباطی و فناورانه دو کشور گفت‌وگو کرده بودند.

اگرچه در آن سفر، بخش مهمی از مذاکرات دو طرف به موضوع ارائه خدمات ارتباطی به زائران اربعین حسینی اختصاص داشت، اما گفت‌وگوها در همان نقطه متوقف نشد و دو طرف بر ضرورت گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های متقابل تاکید کردند. اکنون حضور وزیر ارتباطات عراق در تهران را می‌توان ادامه همان مسیر و نشانه‌ای از تلاش دو کشور برای تبدیل همکاری‌های مقطعی به یک همکاری پایدار و چندلایه در حوزه فناوری دانست.

این سفر همچنین در چارچوب رویکرد «دیپلماسی فناوری» وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم اهمیت پیدا می‌کند، رویکردی که تلاش دارد ظرفیت‌های فنی، علمی و تجاری کشور را به ابزاری برای توسعه مناسبات خارجی و ایجاد بازارهای جدید برای شرکت‌های ایرانی تبدیل کند. در همین چارچوب، الکامپ می‌تواند تنها محل نمایش محصولات و خدمات فناورانه نباشد، بلکه به بستری برای معرفی توانمندی‌های صنعت ICT ایران به هیات‌های خارجی و ایجاد ارتباط مستقیم میان دولت‌ها، اپراتورها، شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای فناور تبدیل شود.

مصطفی جبار سند در این سفر، ضمن آشنایی نزدیک با ظرفیت‌ها، محصولات و دستاوردهای شرکت‌های ایرانی، از پایلوت طرح هوشمندسازی مصرف انرژی توسط سازمان فناوری اطلاعات نیز بازدید خواهد کرد. همچنین «فوروم تخصصی ایران و عراق» با حضور مسئولان و فعالان دو کشور برگزار می‌شود تا ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت تخصصی بررسی شود.

اگرچه یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های همکاری تهران و بغداد، ارایه خدمات ارتباطی در ایام اربعین حسینی در منطقه است اما افزایش ظرفیت ارتباطات می‌تواند در ایامی که میلیون‌ها زائر در یک بازه زمانی کوتاه در منطقه حضور دارند به پایداری و کیفیت ارتباطات آنها کمک کند. با این حال، اهمیت این همکاری فراتر از اربعین است و می‌تواند بخشی از زیرساخت ارتباطی پایدار میان دو کشور را شکل دهد.

در حوزه‌های دیگر نیز دامنه همکاری‌های احتمالی گسترده است. از امنیت سایبری و تاب‌آوری شبکه گرفته تا توسعه فیبر نوری، فناوری‌های نوین، اقتصاد دیجیتال و همکاری میان اپراتورها و شرکت‌های فناور. ایران طی سال‌های گذشته در زمینه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، مقابله با تهدیدات سایبری، افزایش تاب‌آوری شبکه و توسعه فناوری‌های بومی تجربیات قابل توجهی به دست آورده است و می‌تواند بخشی از این تجربیات را در اختیار طرف عراقی قرار دهد.

در مقابل، عراق نیز با توجه به بازار رو به رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیاز به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، می‌تواند مقصد مهمی برای خدمات، محصولات و دانش فنی شرکت‌های ایرانی باشد. بنابراین، دیپلماسی فناوری در اینجا صرفا به معنای مذاکره میان دو وزارتخانه نیست؛ بلکه هدف نهایی آن باید ایجاد زنجیره‌ای از همکاری میان دولت‌ها، اپراتورها، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال دو کشور باشد.

اهمیت الکامپ ۲۹ نیز در همین نقطه بیشتر آشکار می‌شود. این نمایشگاه که به دلیل شرایط امنیتی منطقه در خردادماه به تعویق افتاده بود، اکنون با حضور بیش از ۳۵۰ مشارکت‌کننده در ۱۴ سالن برگزار می‌شود و تازه‌ترین محصولات و خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به نمایش گذاشته است. شعار این دوره، «هوش مصنوعی، امنیت دیجیتال، آینده ایران» است و هوش مصنوعی، امنیت سایبری، نرم‌افزار و سخت‌افزار، خدمات دیجیتال و کسب‌وکارهای نوآور و استارتاپی از محورهای اصلی آن هستند.

از سوی دیگر، پاویون ویژه «دولت هوشمند» با شعار «دولت پلتفرمی، زیربنای تحول دیجیتال» فرصتی برای نمایش بخشی از توانمندی‌های دولت در حوزه خدمات دیجیتال، تبادل داده، امنیت سایبری و زیرساخت‌های ملی فناوری اطلاعات فراهم کرده است. هم‌زمان با نمایشگاه نیز ۱۰ رویداد تخصصی، نشست، پنل و کارگاه برگزار می‌شود که در میان آنها، فوروم تخصصی ایران و عراق می‌تواند یکی از مهم‌ترین رویدادهای بین‌المللی این دوره از الکامپ باشد.

در واقع، حضور وزیر ارتباطات عراق در الکامپ را باید فراتر از یک حضور تشریفاتی یا بازدید از نمایشگاه دید. این سفر می‌تواند فرصتی برای معرفی توانمندی‌های واقعی صنعت فناوری ایران، شناسایی نیازهای بازار عراق و آغاز همکاری‌هایی باشد که خروجی آنها در آینده در قالب پروژه‌های مشترک، صادرات خدمات و تجهیزات، همکاری اپراتورها، انتقال تجربه و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی دو کشور نمایان شود.

از ارتباطات زائران اربعین تا امنیت سایبری، از فیبر نوری تا اقتصاد دیجیتال، و از همکاری میان دولت‌ها تا پیوند شرکت‌های فناور؛ تهران و بغداد اکنون فرصت دارند همکاری‌های ارتباطی خود را از سطح گفت‌وگوهای مقطعی به یک نقشه راه مشترک برای توسعه فناوری ارتقا دهند. الکامپ ۲۹ می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط آغاز این مسیر باشد؛ مسیری که در آن «دیپلماسی فناوری» نه فقط ابزار تعامل دولت‌ها، بلکه پلی برای ورود توانمندی‌های فناوری ایران به بازارهای منطقه خواهد بود.