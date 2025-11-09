به گزارش خبرنگار مهر، در سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که امروز برگزار شد، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ضرورت رسیدگی به پرونده باغات تهران گفت: مدتی است که فرصت بررسی باغات در صحن شورا فراهم نشده بود و با توجه به انتظار مردم، از ابتدای جلسه بررسی این موضوع را در دستور قرار دادیم.

وی با بیان اینکه ساعت ۱۱ نیز شهردار تهران برای ارائه گزارش در خصوص نهاد پایش به شورا دعوت شده است، افزود: در جلسه امروز امیدواریم بتوانیم ادامه مباحث هفته گذشته را نیز دنبال کنیم.

چمران درباره ملاقات اخیر خود با استاندار تهران گفت: جلسه خوبی داشتیم. ما با هیچ‌کس دشمنی نداریم و هدفمان حفظ حریم شهر تهران است. استاندار هم همین دغدغه را دارد، اما راهکار درست باید بر اساس تجربه و طرح جامع شهری پیش برود. از شهرداری خواسته‌ایم لایحه مربوط به حریم تهران را بر اساس طرح جامع آماده و برای شورا ارسال کند.

رئیس شورای شهر با تأکید بر لزوم حفظ حریم شهر و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز افزود: در سال‌های گذشته دوبار با مهندسان مشاور درباره موضوع حریم کار کردیم تا طرح‌های دقیق و کارشناسی آماده شود. ان‌شاءالله با تفاهم و منطق این مسئله به نتیجه برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحران آب در تهران اشاره کرد و گفت: هشدارهایی که درباره کمبود آب داده می‌شود بسیار جدی است. ما در منطقه‌ای خشک زندگی می‌کنیم و باید سال‌ها پیش برای تأمین آب تهران برنامه‌ریزی می‌کردیم. اگر بارش‌ها کاهش یابد، ممکن است با کمبود جدی آب مواجه شویم.

چمران افزود: شهرداری تهران در آبیاری فضای سبز از آب خاکستری و پساب تصفیه‌شده استفاده می‌کند و طرح جامع آب نیز در شورا و کمیسیون‌ها در حال بررسی است. بخشی از آن باید با همکاری دولت و وزارت نیرو اجرا شود تا تأمین آب شهر با حداقل منابع ممکن انجام شود.

وی درباره وضعیت روستاهای حریم تهران مانند مرتضی‌گرد نیز گفت: وقتی روستاها بدون برنامه‌ریزی توسعه می‌یابند، مشکلاتی مثل گسترش بی‌رویه و افزایش جمعیت رخ می‌دهد. مرتضی‌گرد نمونه‌ای از این مسئله است که جمعیت آن از چند صد نفر به بیش از ۶۵ هزار نفر رسیده است. در دوره دوم شورا برای همه روستاهای حریم طرح هادی تهیه کردیم تا گسترش بی‌رویه نداشته باشند، اما اجرای آن به‌درستی پیگیری نشد.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص اختلافات مدیریتی در حوزه حریم گفت: موضوع حریم باید با اصلاح قانون مشخص شود. اکنون طرحی در حال پیگیری است تا مشکل قانونی آن برطرف گردد. همچنین هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی، استانداری و سایر نهادها ادامه دارد تا تصمیمی واحد برای مدیریت حریم اتخاذ شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات ساخت‌وساز در دوره کنونی مدیریت شهری گفت: در حال حاضر آمارها تفاوت معناداری با گذشته ندارد. همان تخلفاتی که قبلاً بوده، متأسفانه وجود دارد. البته ما با جدیت برخورد می‌کنیم و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به مراجع قضائی معرفی خواهیم کرد؛ همان‌گونه که در دوره‌های قبل نیز انجام دادیم.

چمران در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مردم و نهادهای ذی‌ربط، مشکلات حوزه آب، حریم و ساخت‌وسازهای غیرمجاز پایتخت به شکل منطقی و کارشناسی حل شود.