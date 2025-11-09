منابع مالی آب در ۴ سال گذشته بیش از ۱۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیر هادی در سیصد و شصت و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت آب در تهران یکی از چالش‌های مهم این کلان‌شهر است، اظهار کرد: با توجه به رشد جمعیت و افزایش تقاضای آب، وضعیت آب با چالش مواجه شده است. متناظر با رشد جمعیت باید زیرساخت‌های آب توسعه پیدا می‌کرد و به‌روزرسانی می‌شد اما این اتفاق رخ نداد.

وی افزود: بحران آب امسال سخت‌تر از همیشه است و گریبان تهران را گرفته است. پیش بینی‌ها نشان می‌دهد خشکسالی تا پایان پاییز ادامه دارد و این جای نگرانی است. برنامه‌ریزی دقیقی در این زمینه صورت نگرفت و نتیجه آن بحران آب شد.

پیرهادی با بیان اینکه در حوزه منابع توجه به ذخایر آبی، جلوگیری از هدر رفت آب از لوله‌های پوسیده و استفاده از آب خاکستری برای آبیاری فضای سبز در این زمینه اهمیت بالایی دارد، خاطرنشان کرد: رعایت مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان و توجه به لایحه ساختمان سبز می‌تواند در حوزه مدیریت آب راهگشا باشد. ما بارها تریبون را روشن کردیم و تذکر دادیم اما گوش شنوایی وجود نداشت.

وی ادامه داد: شرایط امروز اصلاً قابل توجیه نیست. چرا باید وضعیت آب به چنین شرایطی برسد. اگر اقداماتی را که باید در چند سال گذشته انجام می‌دادند، امروز با چنین وضعیتی مواجه نمی‌شدیم. باید چگونه فریاد بزنیم و بگوییم که مسئله آب تهران قابل حل است؟ می‌توان شرایط آب را کنترل کرد. با چاه‌های متعددی که وزارت نیرو حفر کرده، بیش از نیمی از آب مورد نیاز پایتخت تأمین می‌شود و اگر صرفه‌جویی و مدیریت مصرف صورت بگیرد، می‌توان شرایط را مدیریت کرد.

پیرهادی با بیان اینکه طرح جامع آب خام برای فضای سبز پایتخت را روز سه شنبه نهایی خواهیم کرد، گفت: منابع مالی حوزه آب در چهار سال گذشته بیش از ۱۲۰ برابر افزایش پیدا کرده و تلاش کردیم مخازن را افزایش دهیم و تصفیه خانه‌های محلی را راه اندازی کنیم. در همین راستا بیش از ۱۲۸ کیلومتر برای انتقال پساب لوله گذاری کردیم. می‌خواهیم این موضوع را بگوییم که اگر برنامه‌ریزی وجود داشته باشد می‌توان کار درستی انجام داد.