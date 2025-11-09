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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

استاندار بوشهر: رویداد جوانی جمعیت در استان بوشهر اجرا شود

استاندار بوشهر: رویداد جوانی جمعیت در استان بوشهر اجرا شود

بوشهر- استاندار بوشهر با اشاره به اینکه امسال رویداد ملی جوانی جمعیت با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود گفت: رویدادی مشابه در استان بوشهر برنامه‌ریزی و اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان بوشهر بر لزوم توجه به زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نسبت به فرزندآوری و خانواده‌های پرجمعیت تاکید کرد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه جمعیت جوان موتور محرک توسعه است هشدار داد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست جمهور، کشور نباید با پیری جمعیت مواجه شود برای تحقق این مهم باید سیاست‌های ترکیبی حمایتی مورد توجه قرار بگیرد.

وی توجه به برگزاری جشن ازدواج دانشجویی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: این موضوع باید همچنان در دستور کار دانشگاه‌های استان بوشهر باشد.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه امسال رویداد ملی جوانی جمعیت با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود تاکید کرد: لازم است رویدادی مشابه در استان بوشهر برنامه‌ریزی و اجرا شود.

کد مطلب 6649769

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