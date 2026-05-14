ماماهای مراکز درمانی استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر عصر پنجشنبه در نشست ستاد جوانی جمعیت و خانواده استان بوشهر با گرامیداشت روز زبان فارسی و حکیم فردوسی اظهار داشت: موضوع جوانی جمعیت امروز یکی از مهم‌ترین مسائل راهبردی کشور است و نباید آن را صرفاً یک مسئله آماری یا اجتماعی تلقی کرد.

ارسلان زارع با بیان اینکه مسئله جمعیت ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی دارد،افزود: تجربه نشان داده کشورهایی که از جمعیت جوان، پویا، امیدوار و متخصص برخوردار هستند، مسیر پیشرفت و توسعه را با قدرت بیشتری طی می‌کنند.

استاندار بوشهر با اشاره به نقش نیروی انسانی در اقتدار کشور خاطرنشان کرد: مهم‌ترین مؤلفه تأمین امنیت و اقتدار هر کشور نیروی انسانی آن است و امروز عزت و سربلندی کشور نیز به واسطه ملت بزرگ و مقتدر ایران اسلامی است.

زارع با قدردانی از تلاش ماماها، پزشکان، پرستاران و فعالان حوزه سلامت در زمینه جوانی جمعیت بیان کرد: ماماهای پرتلاش نقش ارزشمندی در تولد و سلامت نوزادان و نشاط اجتماعی خانواده ها دارند و خدمات آنان در راستای تقویت بنیان و پایداری خانواده و جوانی جمعیت شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به حمایت‌های دولت در حوزه جمعیت تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و شرایط جنگ تحمیلی اخیر، دولت تلاش می‌کند نقش حمایتی خود را در زمینه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌ها ایفا کند.

تأکید بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

استاندار بوشهر با تأکید بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: واگذاری زمین به خانواده‌ها و مادران دارای سه فرزند و بیشتر باید با جدیت پیگیری و دنبال شود و فرمانداران نیز در شهرستان‌ها به‌صورت مصداقی مسائل و مشکلات مرتبط با مشوق‌های مالی، تسهیلات بانکی و برنامه‌های حمایتی را پیگیری کنند.

زارع بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد و افزود: برگزاری جشن‌های ازدواج آسان، مشارکت خیرین و انجام برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای می‌تواند در افزایش امید اجتماعی و تشویق جوانان به تشکیل خانواده مؤثر باشد.

وی خواستار توسعه حمایت‌های درمانی و بهداشتی از مادران و کودکان شد و اظهار کرد: برخی خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های درمانی و مراقبتی با مشکل مواجه هستند و لازم است مراکز درمانی دولتی و دستگاه‌های بیمه‌گر در ارائه خدمات رایگان یا کم‌هزینه همکاری بیشتری داشته باشند.

پیگیری‌های برای راه‌اندازی مجدد اورژانس هوایی بوشهر

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب دیدن اورژانس هوایی استان در حمله دشمن تأکید کرد: با توجه به اینکه اورژانس هوایی بوشهر مورد حمله قرار گرفته است، پیگیری‌های لازم برای راه‌اندازی مجدد این ظرفیت امدادی و درمانی در استان باید با جدیت انجام شود.

در این نشست با حضور استاندار بوشهر از ماماهای مراکز درمانی استان بوشهر تجلیل شد.