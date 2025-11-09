لزوم رعایت حقوق زندانیان و کرامت انسانی آنها در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از زندان مرکزی سنندج ضمن رسیدگی به درخواست‌های قضائی زندانیان اظهار داشت: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، رعایت حقوق زندانیان و توجه به کرامت انسانی آنها مورد تأکید قرار گرفته است.

وی همچنین به غربالگری پرونده‌های زندانیان به‌منظور کاهش جمعیت کیفری و بهره‌مندی آنها از تسهیلات قضائی اشاره کرد و افزود: این اقدامات با هدف تسهیل در روند رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقای کیفیت خدمات قضائی به زندانیان انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری کردستان بر استمرار بازدیدهای مسئولان قضائی از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها تأکید کرد و این اقدام را در راستای شناسایی سریع نواقص و رفع مشکلات زندانیان ضروری دانست.

در پایان این بازدید، با حضور ۸۰ نفر از قضات شهرستان‌های مختلف استان، ۳۳۲ درخواست نهادهای ارفاقی شامل مرخصی منجر به آزادی، پذیرش اعسار، آزادی مشروط، اعطای پابند الکترونیکی و پیشنهاد عفو موردی پذیرفته شد.

این اقدام همزمان که در راستای توجه به حقوق بشر و کاهش مشکلات قضائی زندانیان صورت می‌گیرد، در زندان‌های مختلف استان به اجرا درآمد.

