به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۹.۲ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۹.۴۹ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۴۳.۴۰ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات مالی احتمالی منتشر نشده است.