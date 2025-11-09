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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر ژاپن را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر ژاپن را لرزاند

سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر ۱۲۵ کیلومتری شرق یامادا در ژاپن را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۹.۲ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۹.۴۹ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۴۳.۴۰ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات مالی احتمالی منتشر نشده است.

کد مطلب 6649817

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