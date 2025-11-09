رونمایی «زانو زنندگان برابر ایران» نماد اتحاد ملی ایرانیان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران در سیصد و شصت و نهمین جلسه صحن شورا با اشاره به دو اقدام جدید سازمان زیباسازی اظهار داشت: درباره دو مورد از کارهای سازمان زیباسازی حسب وظیفه به عنوان کمیته هنر شورا، تلاش دارم برای اعضای محترم، نکاتی را مطرح کنم.

وی افزود: در هفته گذشته کاری به عنوان نغمه‌های مرکب که اکران عمومی و فرهنگی آثار اساتید خوشنویسی زنده کشور بود را شاهد بودیم و مشخص است که شهر تهران نیاز به یک فضای نشاط و در عین حال مهرورزی دارد. در پایتخت ایران آیات کریمه قرآن و همچنین آثار بزرگان ادبیات و شعرای نامدار همچون حافظ و سعدی را با خط خوش نستعلیق و شکسته، بر پل‌ها و بیلبوردها شاهد بودیم.

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در سال ۸۷ و در دیدار با مسئولان استان فارس تاکید کرد: حضرت آقا در مورد اتفاقات بین غرب و ایران تذکر داده بودند که در دنیا از چیزهایی که جنبه افتخارآمیز هم خیلی ندارد گاهی به عنوان مفاخر تاریخی استفاده می‌کنند، اشاره کرده بودند که مطرح می‌شود در یونان مثلاً عده‌ای را به صحرای خالی می‌برند و توضیح می‌دهند که اینجا جایی ست که ایرانی‌ها از یونانی‌ها شکست خوردند! رهبری تاکید می‌کنند که من می دانم در نزدیکی کازرون، آن طوری که شنیده‌ام مجسمه والریان امپراتور روم است که زانو زده در مقابل پادشاه ایران و خیلی خوب است که برای نشان دادن آن تلاش داشته باشید.

وی ادامه داد: اتفاقات اخیر و همچنین تهاجم ددمنشانه اسرائیل غاصب و آمریکای جنایتکار به ایران اسلامی و جنگ ۱۲ روزه، بهانه‌ای برای نمایان‌تر شدن جنایات آنها در کشورمان است.

نادعلی خاطرنشان کرد: فرزندان این مرز و بوم بارها در مقابل تهاجم‌های اهریمنانه دشمن ایستاده اند و از این خاک با چنگ و دندان محافظت کرده اند تا یک وجب از این خاک کم نشود.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران افزود: با همین رویکرد، جمعه شب مراسمی را در میدان انقلاب شاهد بودیم و به صورت نمادین از صحنه زانو زدن امپراطور روم والریان رونمایی شد. امپراطور روم که در حدود سال ۲۶۰ میلادی سپاه خود را به ایران آورده بود تا ایران را به قلمرو خود اضافه بکند! اما برعکس آنچه نظر داشت، اتفاق افتاده و شاید تنها مرتبه‌ای بود که یک امپراطور روم به اسارت درآمده و در مقابل پادشاه ایران زانو زده است.

وی تصریح کرد: منظور همه این اقدامات این است که ابهت، اهمیت و سرفرازی ملت ایران در تاریخ یادآوری شود. این کار حجمی و این اثر هنر تجسمی واقعه تاریخی را به منصه ظهور رساند و همکاران سازمان زیباسازی و برخی مجموعه‌های مرتبط، فضایی را فراهم کردند که مردم از هر تیپ و چهره‌ای جمع شده بودند و در این آئین ملی یکبار دیگر شاهد اتحاد ملی همه ایرانیان بودیم.

نادعلی اظهارداشت: گرایش‌های مختلف در ایران در ذیل پرچم اهل بیت و ذیل پرچم حکومت اسلامی دارند زندگی می‌کنند و سلایق مختلف وجود دارد، بنابراین در این مجامع و مراسم‌ها، مشاهده می‌شود که حضور حماسی و وحدت آفرین وجود دارد و همه برای پاسداری از خاک ایران و بلند داشتن نام ایران بزرگ تلاش می‌کنند و دغدغه دارند.