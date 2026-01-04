به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه شورای شهر تهران در سخنانی با تبریک میلاد امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابیطالب (ع) و روز پدر، از همراهی و زحمات افرادی که طی بیش از چهار سال گذشته در کنار مجموعه مدیریت شهری بوده‌اند قدردانی کرد و برای سلامتی آنان صلوات فرستاد.

نادعلی با اشاره به جایگاه پدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: حضرت آقا پدری امت اسلامی را بر عهده دارند و در مقاطعی همچون جنگ ۱۲ روزه، زمانی که مردم چند روز منتظر شنیدن صدای ایشان بودند، با شنیدن صدای معظم‌له از رسانه‌ها و تلویزیون، بسیاری از دل‌ها آرام گرفت؛ حتی کسانی که ممکن بود در دل خود بغض‌هایی داشته باشند، در آن شرایط به این یقین رسیدند که تنها پناه مردم، امام زمان (عج) و نایب برحق ایشان است. وی در ادامه برای سلامتی رهبر انقلاب نیز از حاضران خواست صلوات بفرستند.

سخنگوی شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود از زحمات سازمان زیباسازی شهر تهران قدردانی کرد و گفت: روز گذشته شاهد رونمایی از یک اقدام مهم و ارزشمند بودیم. پیش از این پویشی با عنوان «در مقابل ایرانیان زانو بزنید» اجرا شد که در آن مجسمه والرین زانو زده در برابر پادشاه ساسانی رونمایی و به شکست‌های مکرر غرب در برابر ایران اشاره شد. این پویش ادامه‌دار خواهد بود و به رویارویی‌های جریان صهیونیسم و یهود مسئله‌دار با اسلام و ایران می‌پردازد.

وی افزود: رونمایی از اثر حجمی یادمان «فاتحه خیبر» از جمله اقدامات بی‌بدیل در نوع خود بود. این اثر با ارتفاع ۱۲ متر و عرض ۱۴ متر، برای نخستین بار به موجودیت و مفهوم یک معصوم (ع) پرداخته است؛ موضوعی که تاکنون در شهر تهران از نظر حجم و مقیاس سابقه نداشته است. این یادمان با یک رویداد نمایشی، تئاتری و موسیقیایی در میدان امام خمینی (ره) رونمایی شد.

نادعلی با بیان اینکه در این رویداد حدود ۱۲۰ نفر از هنرمندان تئاتر و موسیقی کشور به کار گرفته شدند، اظهار کرد: این برنامه در فضایی به وسعت حدود ۱۲۰۰ مترمربع و با حضور ۱۲۰۰ نفر در صحنه اجرا شد و روایت آن از ولادت امیرالمؤمنین (ع) تا فتح خیبر را در بر می‌گرفت. این روایت همچنین با مسائل روز پیوند خورده و به صحنه‌هایی از پیکار و مجاهدت‌های شهید حاج قاسم سلیمانی و خدمات ارزشمند او به اسلام، ایران و امت اسلامی نیز پرداخته است.

وی استفاده از ظرفیت هنر و هنرمندان را در شرایط کنونی ضروری دانست و گفت: ما مدام باید برای دنیا پیام داشته باشیم و بهره‌گیری از زبان هنر در این مسیر اتفاق بسیار خوبی است که باید تقویت شود.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اظهارات اخیر معاون عمرانی استانداری تهران درباره آماده‌سازی ۱۵۰ هکتار آرامستان جدید برای پایتخت، گفت: برای من جای تعجب دارد که برخی دوستان وظایف را با یکدیگر مخلوط می‌کنند. مشخص نیست کدام وظیفه بر عهده شهرداری و کدام بر عهده مدیریت استانداری است. موضوع حریم و مراقبت از آن وظیفه ماست و باید با جدیت از آن صیانت کنیم.

نادعلی تأکید کرد: بسیاری از کارهای بر زمین مانده و ترک فعل‌ها موجب بروز برخی وضعیت‌ها شده است و حالا بدون هماهنگی، درباره موضوعی اظهار نظر می‌شود که شهرداری و شورای شهر هم برای آن فکر کرده‌اند، هم برنامه دارند و هم تجربه و دانش لازم را دارا هستند.

وی در پایان خواستار شفاف‌سازی و هماهنگی بیشتر با شورای شهر در این‌گونه موضوعات شد.