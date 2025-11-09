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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

دبیر جشنواره فیلم و فیلمنامه ایثار معرفی شد

دبیر جشنواره فیلم و فیلمنامه ایثار معرفی شد

محمد کرم اللهی به عنوان دبیر دومین دوره جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانه ای و اطلاع رسانی جشنواره، یعقوب سلیمانی رییس دومین دوره جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار در حکمی محمد کرم اللهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران را به عنوان دبیر جشنواره منصوب کرد.

محمد کرم اللهی پیش‌تر دبیری نهمین جشنواره ملی تئاتر ایثار را نیز در سال گذشته بر عهده داشت. ایثار، شهادت، فداکاری، همدلی، عطوفت، نقش فرهنگ ایثار و شهادت در ایجاد وفاق ملی، نقش ایثارگرانه بانوان ایثارگر در خانواده و مناسبات اجتماعی و سبک زندگی اسلامی، بخشی از محورهای موضوعی جشنواره دوم فیلم و فیلمنامه ایثار است.

دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار، امسال در چهار بخش رقابتی و مسابقه ویژه و مسابقه فیلمنامه نویسی به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز از ۱۵ تا ۱۸ آذر در شهر تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 6649856
ندا زنگینه

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