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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۰۷

«در سایه سرو» به سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران رسید

«در سایه سرو» به سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران رسید

فیلم انیمیشن «در سایه سرو» چهارشنبه ۲۱ آبان در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران با همکاری انجمن صنفی فیلمسازان انیمیشن ایران، اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران با همکاری انجمن صنفی فیلمسازان انیمیشن ایران، از این به بعد برنامه نمایش فیلم های انیمیشن ایرانی و خارجی را در دستور کار دارد.

در اولین برنامه نمایش فیلم‌های انیمیشن که ساعت ۱۵:۳۰ چهاشنبه ۲۱ آبان برگزار می شود، فیلم «در سایه سرو» به کارگردانی حسین ملایمی و شیرین سوهانی که جایزه اسکار بهترین فیلم انیمیشن کوتاه ۲۰۲۵ را دریافت کرده است، به نمایش درمی‌آید.

همچنین روند ساخت انیمیشن VR «نیم مثقال زعفران» ساخته نگار متولی، برنده جایزه هیئت داوران جشنواره ونیز ۲۰۲۵ توسط فیلمسازش تشریح می‌شود.

بعد از نمایش فیلم، پویا افضلی درباره فیلم ۴ دقیقه ای «در شب» که خود ساخته است، سخنرانی می‌کند. همچنین ۲ تن از اعضای شورای مرکزی انجمن صنفی فیلمسازان انیمیشن ایران درباره مسایل این سینما سخن می‌گویند.

علاقمندان جهت دیدن فیلم می توانند به خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله، موزه هنرهای معاصر تهران، سالن سینماتک مراجعه کنند. حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6649969
آزاده فضلی

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