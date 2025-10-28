به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، برنامه نمایش‌های آبان سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران با مشارکت مؤسسه فرهنگی هنری حقوق و هنر، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، انجمن صنفی فیلمسازان انیمیشن ایران و سازمان حفاظت محیط زیست تدارک دیده شده است و شامل مجموعه‌ای از نمایش‌های سینمایی، مستند و انیمیشن همراه با نشست‌های نقد و گفتگو با حضور فیلمسازان و منتقدان خواهد بود.

در بخش فیلم‌های سینمایی، آثاری چون «شاهدی برای تعقیب» به کارگردانی بیلی وایلدر و با سخنرانی کاوه راد در تاریخ یکشنبه ۴ آبان، «علفزار» به کارگردانی کاظم دانشی و با سخنرانی امین توسیرکانی یکشنبه ۱۱ آبان، «بی‌بدن» به کارگردانی مرتضی علیزاده و با سخنرانی شادی عظیم‌زاده یکشنبه ۱۸ آبان و «قرمز» ساخته فریدون جیرانی با سخنرانی مهدی کوهیان یکشنبه ۲۵ آبان به نمایش درخواهد آمد.

در بخش مستند، روز چهارشنبه ۱۴ آبان فیلم «فریدا» به کارگردانی کارلا کوئیتز و انیمیشن «در شب» ساخته پویا فضلی با سخنرانی رامتین شهبازی و با همکاری انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند به نمایش گذاشته خواهد شد.

همچنین در روز چهارشنبه ۲۱ آبان، با همکاری انجمن صنفی فیلم‌سازان انیمیشن ایران، انیمیشن «در سایه سرو» به کارگردانی حسین ملایمی و شیرین سوهانی و با سخنرانی محسن رضاپور، نگار متولی و فرخ یکدانه اکران خواهد شد.

در پایان ماه، روز چهارشنبه ۲۸ آبان، فیلم «شهر زنده» ساخته لیلا فولادوند و محمدحسن نظری با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به نمایش درخواهد آمد.

تمامی نمایش‌ها در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران، واقع در خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.