به گزارش خبرنگار مهر، امیر انصاری پیش ازظهر یکشنبه نشست کارگروه ماده ۱۴ قانون هوای پاک استان مرکزی اظهار کرد: پروژه انتقال آندسازی در فاز سه شهرک صنعتی خیرآباد که مساحت آن حدود ۱۵۰ هکتار است، پس از گذشت پنج سال از آغاز آن، تنها ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود حتی در صورت تأمین منابع مالی، اجرای کامل طرح حداقل ۲ سال زمان نیاز داشته باشد.

انصاری تصریح کرد: نیمی از مشکلات موجود در پروژه‌های صنعتی استان به دلیل مشکلات مالی، تأمین اعتبارات و طراحی‌های ناتمام تجهیزات خاص است.

وی ادامه داد: در صورت رفع این مشکلات، اجرای پروژه‌ها سرعت بیشتری خواهد گرفت.

انصاری با اشاره به مصوبه اخیر کارگروه استانی در ۲۲ تیر سال جاری تاکید کرد: براساس این مصوبه، دستگاه‌های ذیربط موظف شدند تا تاریخ هجدهم مرداد سال جاری، موانع اجرایی پروژه‌ها را برطرف کنند اما گزارش‌های نظارتی حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از مشکلات همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی افزود: در پاسخ به تداوم این مشکلات، موضوع اعمال ماده ۱۴ برای سه شرکت صنعتی بزرگ استان به کارگروه ارسال شده است و این طرح در حال بررسی و تصویب در سطح ملی است.

وی با اشاره به مجموعه مصوبات کارگروه استانی تاکید کرد: تاکنون بیش از ۴۴ مصوبه در زمینه رفع موانع اجرایی پروژه‌ها تصویب شده است، اما بخش عمده‌ای از تکالیف دستگاه‌های خدمات‌رسان در زمینه تأمین زیرساخت‌ها مانند جاده دسترسی، برق، آب و گاز همچنان به تأخیر افتاده است.

انصاری افزود: استان مرکزی به دلیل ویژگی‌های صنعتی و حساسیت به تغییرات اقلیمی، یکی از استان‌های مهم در اجرای برنامه‌های ملی در حوزه محیط زیست و صنعت به شمار می‌رود.

وی گفت: ادامه مشکلات موجود می‌تواند تهدیدی جدی برای روند توسعه پایدار استان باشد که باید تدابیر ویژه‌ای در راستای رفع این مشکلات اندیشیده شود.