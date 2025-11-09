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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۲

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

پایان کار وزنه‌بردار ایران با قرارگیری در رده ششم

پایان کار وزنه‌بردار ایران با قرارگیری در رده ششم

ملی پوش وزنه برداری کشورمان با قرارگیری در رده ششم به کار خود در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در دسته ۶۵ کیلوگرم صبح امروز در سالن اس‌ای‌اف آره‌نا بلوارسیتی آغاز شد.

۱۲ شرکت‌کننده از کشورهای ترکیه، ازبکستان، برونئی، عربستان، کویت، بنگلادش، ایران، آذربایجان، عمان، مصر، اندونزی، اوگاندا در این وزن به رقابت پرداختند.

حافظ قشقایی، وزنه‌بردار ملی‌پوش کشورمان، در اولین حرکت دو ضرب وزنه ۱۶۶ کیلویی را مهار کرد. او در حرکت دوم نتوانست وزنه ۱۷۰ کیلویی را بالای سر ببرد.

قشقایی سومین حرکت خود وزنه ۱۷۱ کیلویی را انتخاب کرد اما در مهار آن ناکام ماند و با مجموع ۲۸۸ کیلو به کار خود پایان داد. قشقایی در پایان رقابت‌های این وزن در رتبه ششم قرار گرفت.

کد مطلب 6650022
بهنام روان پاک

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