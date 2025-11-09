لنج تجاری ربوده شده ۲۰ میلیارد تومانی در هرمزگان پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، لنج تجاری گمشده که چند روز پیش در ساحل کوهستک شهرستان سیریک استان هرمزگان رها شده بود پس از تلاش‌های مداوم توسط صاحبش به استان بوشهر منتقل شد.

این لنج از نوع فایبرگلاس و ۷۰ فوت طول داشت و کارشناسان و فعالان حوزه صید و صیادی ارزش آن را حدود ۲۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند.

این لنج که به طور مرموزی از سوی افراد ناشناس رها شده بود هنوز از انگیزه و دلیل این اقدام اطلاعاتی در دست نیست و هیچ فردی در ارتباط با این حادثه دستگیر نشده است.

تلاش‌ها برای پی بردن به جزئیات این اتفاق ادامه دارد و همچنان ابهامات بسیاری در این زمینه وجود دارد.