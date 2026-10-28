پازوکی: پروژه محاصره ایران شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پازوکی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی، نوشت: «امروز جلسه ستاد ملی گذر (ترانزیت) به ریاست دکتر عارف تشکیل شد.

اگرچه ملاحظات جنگ اقتصادی امکان انتشار جزئیات عددی را محدود می‌کند، اما گزارش‌های میدانی یک واقعیت را نشان می‌دهد: پروژه محاصره ترانزیتی ایران قطعا شکست خورده است.

با فعال‌سازی ظرفیت‌های ترانزیتی و گمرکی متنوع ایران، حجم مبادلات تجاری کشور رشد ملموس و بعضاً چندصد درصدی داشته و شریان تامین کالاهای اساسی و صادرات به صورت پایدار در جریان است.

طبیعی است که جنگ اقتصادی و تحریم، فشارها وهزینه‌های خود را بر تجارت خارجی تحمیل می‌کند، اما خبر خوب اینکه هدف دشمن برای قطع ارتباطات تجاری کشور ناکام مانده و شکست دشمن در این عرصه قطعی است. مستند به داده‌های جاری، روند خنثی‌سازی تحریم‌ و محاصره فعال است و دولت چهاردهم با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و گمرکی، به دنبال تبدیل این تهدیدها به فرصت‌های پایدار اقتصادی برای مردم ایران است.»

