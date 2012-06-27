نجات ناخدای یک لنج تجاری از مرگ پس از سقوط به دریا

به گزارش خبرگزاری مهر، ناخدای لنج باری معروف به صفاری که در مسیر عسلویه – شارجه به آب افتاده بود با تلاش مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از مرگ نجات یافت.

این لنج تجاری که در مسیر عسلویه به شارجه در حرکت بود، ساعت سه بامداد ناخدای آن بدون آگاهی ملوان و خدمه در دریا سقوط می کند.

ملوان وخدمه ساعت شش و 15 دقیقه صبح متوجه سقوط ناخدا شده و با برج کنترل دریایی ابوموسی تماس برقرارکرده و درخواست کمک می کند.

با اعلام برج کنترل جزیره ابوموسی از طرف مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی شناور ناجی 10به موقعیت تقریبی محل حادثه اعزام می شود.

سپس با توجه به فاصله لنج تا موقیت به آب افتادن ناخدا، محدوده جستجو مشخص و با اعلام به نیروی دریایی سپاه و دریابانی و درخواست اعزام بالگرد به موقعیت، شناور ناجی 12نیز به منطقه اعزام می شود.

سرانجام با همکاری همه واحدهای دریایی و شناورهای صیادی پس از هشت ساعت تلاش ناخدا این لنج تجاری به نام عبدالله دریانورد صحیح و سالم از آب گرفته و درجزیره سیری تحویل لنج مذکور داده می شود.