قیمت انواع محصولات غذایی منجمد در میادین میوه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع محصولات غذایی منجمد و غیر منجمد نیمه آماده در میادین و بازارهای میوه و تره بار شهر تهران را اعلام کرد که به شرح ذیل است:

انواع سبزی منجمد خردشده (فرآوری نشده) کیلویی ۹۵ هزار تومان

بادمجان کبابی کیلویی ۱۹۵ هزار تومان

بچه بلال بدون پوست کیلویی ۲۸۰ هزار تومان

ذرت شیرین نیمه آماده کیلویی ۱۳۵ هزار تومان

زرشک دان شده منجمد بسته ۶۰۰ گرمی کیلویی ۲۹۰ هزار تومان

سبزیجات مخلوط (نخود، ذرت، هویج و…) کیلویی ۱۳۵ هزار تومان

سیب زمینی خلالی، نگینی، توپی کیلویی ۹۵ هزار تومان

غوره کیلویی ۹۷ هزار تومان

کرفس خرد شده کیلویی ۹۸ هزار تومان

لپه باقلا زرد کیلویی ۱۵۵ هزار تومان

لپه باقلا سبز کیلویی ۲۴۰ هزار تومان

لپه باقلا سبز منجمد ۱۶۵ هزار تومان

لوبیا کشاورزی بدون پوست کیلویی ۲۵۵ هزار تومان

نخود فرنگی سبز کیلویی ۲۴۵ هزار تومان

هویج خرد شده (نگینی و خلالی) کیلویی ۳۵ هزار تومان