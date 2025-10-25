قیمت انواع محصولات غذایی منجمد و غیر منجمد نیمه آماده اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت انواع محصولات غذایی منجمد و غیر منجمد نیمه آماده در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:

انواع سبزی منجمد خردشده (فرآوری نشده) کیلویی ۹۵ هزار تومان

بادمجان کبابی کیلویی ۱۳۵ هزار تومان

بچه بلال بدون پوست کیلویی ۲۵۰ هزار تومان

ذرت شیرین نیمه آماده کیلویی ۱۳۵ هزار تومان

زرشک دان شده منجمد بسته ۶۰۰ گرمی کیلویی ۲۹۰ هزار تومان

سبزیجات مخلوط (نخود، ذرت، هویج و…) کیلویی ۱۳۲ هزار تومان

سیب زمینی خلالی، نگینی، توپی کیلویی ۹۵ هزار تومان

غوره کیلویی ۹۷ هزار تومان

کرفس خرد شده کیلویی ۷۵ هزار تومان

لپه باقلا زرد کیلویی ۱۴۵ هزار تومان

لپه باقلا سبز کیلویی ۲۲۵ هزار تومان

لپه باقلا سبز منجمد ۱۵۵ هزار تومان

لوبیا کشاورزی بدون پوست کیلویی ۲۴۰ هزار تومان

نخود فرنگی سبز کیلویی ۲۳۰ هزار تومان

هویج خرد شده (نگینی و خلالی) کیلویی ۳۵ هزار تومان