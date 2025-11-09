مافی از دستگیری ۱۱ متهم و یک قاتل در باقرشهر ری خبرداد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و بازداشت عاملان نزاع دسته‌جمعی اتباع خارجی در یکی از بوستان‌های باقرشهر خبر داد و گفت: قاتل نیز در میان بازداشت‌شدگان است.

مافی در ادامه با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار داشت: شامگاه شانزدهم آبان‌ماه، در پی وقوع یک درگیری میان چند تبعه خارجی در یکی از بوستان‌های باقرشهر، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شده و از گسترش نزاع جلوگیری کردند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه، پنج نفر از عاملان درگیری شناسایی و دستگیر شدند و یکی از مهاجمان نیز بر اثر اصابت چاقو به ناحیه قلب، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی ری ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضائی، مأموران کلانتری در قالب ۱۰ عملیات جداگانه تا بامداد روز بعد، موفق شدند هفت نفر دیگر از عاملان نزاع از جمله قاتل را شناسایی و بازداشت کنند.

مافی با بیان اینکه پلیس در برخورد با برهم‌زنندگان نظم عمومی قاطعانه عمل می‌کند، گفت: این عملیات نشان‌دهنده آمادگی، اشراف اطلاعاتی و توان عملیاتی نیروهای انتظامی شهرستان ری در حفظ امنیت شهروندان است.

وی در پایان از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه درگیری یا رفتار مشکوک، از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ موضوع را اطلاع دهند تا مأموران در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.