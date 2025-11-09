‌به گزارش خبرنگار مهر، «زونگ پی وو» بعد از ظهر یکشنبه در جریان سفر به شهرستان مرزی آستارا و بازدید از زیرساخت‌های اقتصادی، گردشگری و گذرگاه‌های مرزی این منطقه، در جمع خبرنگاران به تشریح دیدگاه‌های خود درباره ظرفیت‌های همکاری ایران و چین پرداخت.

وی با اشاره به نخستین حضور خود در استان گیلان و شهرستان آستارا اظهار کرد: این اولین بار است که از این منطقه بازدید می‌کنم، اگرچه زمان زیادی در آستارا نماندم، اما در همین چند ساعت، زیبایی‌های طبیعی و ظرفیت‌های متنوع این شهر را از نزدیک مشاهده کردم، آستارا هم کوه دارد، هم رودخانه، هم دریا؛ و منظره‌های چشم‌نواز آن در ذهنم باقی خواهد ماند.

سفیر چین افزود: در این سفر از سه نوع گذرگاه مرزی شامل مرز زمینی، ریلی و دریایی بازدید کردم و با مردم خونگرم و صمیمی آستارا دیدار داشتم که این ویژگی‌ها نشان‌دهنده جایگاه ویژه این شهرستان در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای است.

زونگ پی وو با تأکید بر روابط دیرینه و دوستانه ایران و چین تصریح کرد: در شرایط فعلی، همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور با فرصت‌های جدیدی روبه‌روست؛ ملاقات اخیر رؤسای جمهور ایران و چین در ماه سپتامبر در پکن، منجر به اجماعی مهم شد که مسیر روشنی برای توسعه مناسبات فراهم کرده است. در این چارچوب، همکاری‌های استانی و محلی نیز به نقطه‌ای کلیدی تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به شناخت بیشتر از ظرفیت‌های استان گیلان و شهرستان آستارا در این سفر گفت: تمایل دارم شرایط خاص این منطقه را در حوزه‌های مختلف به مردم چین معرفی کنم و امیدوارم همکاری‌های آستارا با طرف چینی در آینده گسترش یابد و شاهد پیشرفت‌های ملموس باشیم.

سفیر چین در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های تحریمی ایالات متحده آمریکا اظهار داشت: ما با تحریم‌ها و فشارهای غیرمنطقی مخالفیم و معتقدیم که مسائل از این طریق حل نمی‌شود.

وی ادامه داد: چین از حاکمیت و منابع توسعه‌ای ایران حمایت می‌کند و همکاری‌های دوجانبه ما تحت تأثیر این فشارها قرار نخواهد گرفت.