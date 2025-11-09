به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور بخشدار بخش مرکزی جاسک، اعضای شورای حل اختلاف، ریش‌سفیدان و معتمدین محلی برگزار شد و طرفین اختلاف با رعایت گذشت و توصیه بزرگان رضایت خود را اعلام کردند تا آرامش و امنیت اجتماعی منطقه حفظ شود.

قویدل بخشدار بخش مرکزی ضمن تقدیر از همکاری طرفین و نقش مؤثر شورای حل اختلاف، اظهار داشت: ترویج فرهنگ گذشت و همدلی زمینه‌ساز انسجام و آرامش اجتماعی است و حمایت از چنین اقدامات صلح‌جویانه ضروری است.

شورای حل اختلاف جاسک در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از ظرفیت علما، ریش‌سفیدان و نخبگان محلی نقش مؤثری در پیشگیری و حل اختلافات اجتماعی ایفا کرده و از گسترش تنش‌ها در سطح شهرستان جلوگیری کرده است.